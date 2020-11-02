"Динамо-Барнаул" проведет заключительный матч 2020 года

Футболисты барнаульского "Динамо" 2 ноября попробуют обыграть в Новосибирске одного из лидеров группы 4 Первенства России ПФЛ. Встреча заключительного в этом году тура начнется в 19:00 на стадионе "Заря". Чемпионат продолжится только весной.

"Новосибирск" подошел к игре, находясь на втором месте в турнирной таблице. С лидером – ФК "Тюмень" – у новосибирцев равное количество очков, но тюменцы имеют игру в запасе.

"Динамо-Барнаул" находится на шестом месте. В случае победы динамовцы могут войти в пятерку, поражение же отбросит алтайских футболистов на восьмую позицию.

Последняя игра между командами в Барнауле завершилась разгромом хозяев. Они ни разу не поразили ворота соперников, в то время как гости отличились трижды.

Ранее amic.ru писал, что "Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда. Алтайским футболистам удалось реализовать пенальти, а их соперникам – нет.