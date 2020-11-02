В Алтайском крае задержали банду, грабившую пенсионеров

Полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях пенсионеров в Камне-на-Оби, сообщает "МВД Медиа".

Правоохранители выяснили, что банда из трех человек в медицинских масках врывалась в дома пенсионеров и грабила их.

Так, 89-летняя ветеран труда и труженица тыла под угрозой применения насилия отдала налетчикам 3000 рублей, медаль "Ветеран труда" и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы.

Меньше повезло 86-летней местной жительнице. Грабители ударили ее по голове, от чего она потеряла сознание. В таком состоянии ее и нашли на следующий день. Из дома пропали 700 рублей, ювелирное изделие и две медали.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Двое из них – ранее судимые 21-летний мужчина и 28-летняя женщина – задержаны на территории других регионов России, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Принимаются меры по розыску и задержанию их предполагаемой сообщницы".

Часть похищенного у них изъяли. Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям "Грабеж" и "Разбой" с применением насилия группой лиц. Их заключили под стражу.