Фракция "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме проголосовала против проекта бюджета краевой столицы в первом чтении. Главная претензия к документу адресована к доходной части, сообщает партийный сайт. Как отмечает руководитель фракции СР в БГД Оксана Молодых, эсеров не устраивает, что в процессе наполнения казны усиливается доля налоговых поступлений при одновременном снижении неналоговых.

"Разработчиком предлагается в проекте бюджета утвердить рост налоговых поступлений в 2021 году на 608 млн рублей, в 2022 – на 245 млн, в 2023 году – на 458 млн рублей. Далеко не все источники, обеспечивающие этот рост, нас устраивают. Это, прежде всего, налог на имущество физических лиц. Итак, исполнение по текущему году по данному налогу ожидается в размере 258,8 млн рублей; прогноз на 2021 год – 550,2 млн рублей, на 2022 год – 577,8 млн рублей, на 2023 год – 635,5 млн рублей. Вывод – запущен механизм на прирост казны за счет узаконенного отъема средств у налогоплательщиков", – полагает депутат.

При этом размер имущественного налога у обладателей коттеджей упадет, а вырастет у собственников более скромного жилья. "Факт остается фактом, – не смогли снизить ставку по налогу на имущество физлиц, пришли к росту налога на имущество барнаульцев и заложили это в проект бюджета. Это тот случай, где цель не оправдывает средства", – говорит Молодых.

Эсеры отмечают, что параллельно идет стабильное снижение неналоговых поступлений. Бюджет получит меньше по арендной плате городских и неразграниченных земель, сдаче в аренду муниципального имущества и его реализации.

"Причины этому разные и в определенной части понятные, но в связи с отсутствием необходимого уровня прозрачности в сфере оборота имущества есть понимание, что блок этих доходов нуждается в тщательном анализе и ревизировании с последующим обновлением подходов к работе со всем объемом нажитого городом добра, – уверена Оксана Молодых.