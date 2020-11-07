И Ленин такой молодой. Как в Барнауле отмечали годовщину Великого Октября

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников, Александра Черданцева / amic.ru

Из-за пандемии алтайские коммунисты решили не проводить традиционные демонстрации и митинги, посвященные 103-летию Октябрьской революции. "От массовых мероприятий в форме митинга и шествия вынуждены были отказаться. Акции в других муниципалитетах края также пройдут с соблюдением всех мер безопасности", – отметили в пресс-службе партии. В этом году праздник решили отметить скромным возложением цветов к памятнику Ленину на площади Советов. Раньше же 7 ноября здесь проходили митинги, где участники обвиняли действующую власть в развале страны и призывали голосовать за КПРФ. Как это проходило в последние годы, смотрите в нашей архивной фотоподборке.