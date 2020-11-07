И Ленин такой молодой. Как в Барнауле отмечали годовщину Великого Октября

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников, Александра Черданцева / amic.ru
Из-за пандемии алтайские коммунисты решили не проводить традиционные демонстрации и митинги, посвященные 103-летию Октябрьской революции. "От массовых мероприятий в форме митинга и шествия вынуждены были отказаться. Акции в других муниципалитетах края также пройдут с соблюдением всех мер безопасности", – отметили в пресс-службе партии. В этом году праздник решили отметить скромным возложением цветов к памятнику Ленину на площади Советов. Раньше же 7 ноября здесь проходили митинги, где участники обвиняли действующую власть в развале страны и призывали голосовать за КПРФ. Как это проходило в последние годы, смотрите в нашей архивной фотоподборке.
Комментарии
Раньше же 7 ноября здесь проходили митинги, где участники обвиняли действующую власть в развале страны и призывали голосовать за КПРФ.
В этом году Маша решила, что для улучшения своего финансового состояния лучше не обвинять действующую власть в развале страны. Маша такая же коммунистка предавшая идеалы как и Вова.
С великим днем Октябрьской Революции! Многие годы этот праздник был значимым для наших родителей, бабушек и дедушек, не станем же забывать о нем и мы. Пусть огонь, разожженный десятки лет назад, никогда не угаснет. С праздником нас, всех тех, кто помнит.
Пока не веют над страною вихри яростных атак.Ни над нашей, ни над грёбаными сша(хотя там побольше).
Но ничего, как написал великий потомок шотландцев на чистейшем русском языке :
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Всех с праздником, дорогие товарищи!
У любой власти есть прогресс и ошибки.