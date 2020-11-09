19-летнего барнаульца задержали на месте закладки наркотиков

Сотрудники полиции задержали по подозрению в хранении наркотиков 19-летнего жителя Барнаула. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

Сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного парня. Он пытался достать наркотики из тайника. Барнаулец увидел полицейских и попытался скрыться, но его задержали.

"Неизвестное вещество, обнаруженное у подозреваемого при личном досмотре, было направлено на исследование, по итогам которого эксперты дали заключение о том, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,8 грамма", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.