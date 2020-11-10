Житель Алейска разобрал на запчасти припаркованный автобус

В Алейске мужчина проник на территорию чужого частного дома и снял запчасти с припаркованного там ПАЗа. Автобус принадлежал одному из предприятий города.

Злоумышленник хотел сдать украденные запчасти на металлолом, но не успел, так как его задержали сотрудники полиции. Своей вины мужчина отрицать не стал и сразу во всем признался.

По предварительным данным, совокупная стоимость всех похищенных запчастей составила около 50 тысяч рублей.

"Теперь желание покуситься на чужое обернется для жителя города Алейска уголовным делом по статье 158 УК РФ "Кража", – рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.