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Новости

Житель Алейска разобрал на запчасти припаркованный автобус

, ИА "Амител"
Сдать украденное горожанин не успел
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алейске мужчина проник на территорию чужого частного дома и снял запчасти с припаркованного там ПАЗа. Автобус принадлежал одному из предприятий города. 

Злоумышленник хотел сдать украденные запчасти на металлолом, но не успел, так как его задержали сотрудники полиции. Своей вины мужчина отрицать не стал и сразу во всем признался. 

По предварительным данным, совокупная стоимость всех похищенных запчастей составила около 50 тысяч рублей. 

"Теперь желание покуситься на чужое обернется для жителя города Алейска уголовным делом по статье 158 УК РФ "Кража", – рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.11.2020 07:17
- гость -

10-ку влупят

10.11.2020 08:01
- гость -

Хотел сдать в металлолом. Цена копейка. От этого и надо плясать

10.11.2020 08:18
ППКошмариков

И ведь посодют

10.11.2020 08:56
- гость -

Цель чтобы посадили.

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