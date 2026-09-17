За неприятными снами могут стоять проблемы со здоровьем

17 сентября 2026, 07:30, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кошмары у человека могут вызывать не только стресс, но и неврологические или сомнологические нарушения, в том числе проблемы с дыханием, объяснила РИА Новости врач-сомнолог Карема Магомедова.

"Согласно международной классификации нарушений сна, кошмары относят к парасомниям (нежелательные поведенческие феномены, наблюдающиеся при засыпании, в течение сна или при пробуждении). Они могут быть как самостоятельным расстройством, так и в рамках других неврологических и сомнологических нарушений, например, при расстройствах дыхания во сне", — сказала врач.

Чаще других кошмарам подвержены люди, которые испытывают стресс и нервное напряжение. Но на качество сна влияет и обстановка в спальне.

"Обстановка в спальне, если она не комфортна при засыпании, может также провоцировать возникновение кошмаров. Следует создать благоприятные условия засыпания, подключить методы релаксации", — отметила врач.

Как подчеркнула эксперт, для комфортного и качественного сна в спальной комнате должны быть полная тишина, темнота и комфортная температура. На кровати — удобные матрас и подушки, приятное постельное белье. Для быстрого засыпания при необходимости нужно снять накопившееся за день перевозбуждение с помощью мышечной релаксации или дыхательных практик.