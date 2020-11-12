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Бассейны для грудничков и подростков. Где в Барнауле научить ребенка плавать

, ИА "Амител"
В "Магис Спорт" работают шесть бассейнов, где учат плавать как грудничков, так и профессиональных спортсменов

Для маленьких детей вода – естественные условия, ведь девять месяцев до рождения малыш находится в водной среде. Поэтому учить ребенка плавать можно с рождения. Это направление практически не имеет противопоказаний и в раннем возрасте дает правильный вектор развития.

Отдать ребенка на занятия плаванием можно в "Магис Спорт". Клуб оборудован шестью бассейнами для разных возрастных групп. Так, малыши от 3 месяцев до 3 лет могут учиться плавать с персональным тренером или в группе "Мама + малыш". Такие занятия проходят в теплых детских бассейнах. А дети с 3 до 13 лет ходят на групповые или индивидуальные тренировки в подростковые или взрослые бассейны. 

Кроме того, в "Магисе" есть отдельные секции для юных профессиональных спортсменов. Опытные тренеры помогут им подготовиться к соревнованиям и получить спортивный разряд. 

"Магис Дети"
Адрес: ул. Взлётная, 25 
Тел.: 226-616
Адрес: пр. Красноармейский, 25 
Тел.: 566-700
WhatsApp +79530386004

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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