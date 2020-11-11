Барнаульские баскетболисты возглавили таблицу Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли на своей площадке у челябинского "Челбаскета" и единолично возглавили таблицу Суперлиги-2. Очередной матч турнира состоялся 11 ноября в спорткомплексе "Победа" и завершился победой алтайских баскетболистов со счетом 84:66 (20:15, 18:14, 25:22,21:15).

Самым результативным у барнаульцев стал Алексей Чиликин, который набрал 25 очков. 14 очков в копилку победителей добавил Артем Чеваренков. "Барнаул" одержал пятую победу подряд и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч команда Евгения Горева вновь проведет на своей площадке. 19 ноября соперниками "Барнаула" станет курский "Русич".