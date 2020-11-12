"Росводоканал Барнаул" предлагает поверить приборы учета со скидкой

По постановлению правительства РФ №424, жители частных и многоквартирных домов могут отложить поверку приборов учета до 1 января 2021 года. Но в барнаульском водоканале напоминают, что счетчик, который не прошел поверку, может искажать показания, что приводит к некорректным начислениям за услуги.

"В январе 2021 года сроки поверки могут затянуться из-за большого количества заявок. Сейчас же, до конца ноября, можно получить услугу оперативно и со скидкой – всего за 500 рублей. В течение 1-3 дней специалисты приедут к вам на дом и проведут поверку. Процедура займет не более 30 минут, при этом снимать счетчик не нужно", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.

Чтобы заказать поверку приборов учета, нужно позвонить в кол-центр водоканала по телефону 28-22-00. На период действия масочного режима сотрудники приезжают по заявкам в масках, перчатках и с антисептиком.

Напомним, что передавать показания приборов учета нужно каждый месяц с 20 по 25 число. Сделать это можно любым удобным способом: в личном кабинете системы "Город", по номеру 99-50-55 или 28-22-00, на сайте водоканала, через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также в мобильном приложении "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт