125 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула

В ночь с 12 на 13 ноября на дорогах Барнаула будут работать до 125 единиц зимней техники, сообщает пресс-служба мэрии.
"К дежурству готовятся машинисты коммунальных дорожных машин во всех районах города, с началом снегопада им предстоит посыпать песчано-соляной смесью проезжую часть. На тротуарах будут работать тракторы, оборудованные щетками", – говорится в сообщении.
В горадминистрации добавили, что днем в пятницу, 13 ноября, на дороги краевой столицы планируется вывести до 89 единиц зимней спецтехники.
Барнаульцев призвали отказаться от поездок на личном транспорте. Если это не удается избежать, то автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать все правила дорожного движения и парковки.
Комментарии
В прошлом году нам обещали, что будет возможность смотреть технику всем желающим онлайн. И что результат есть, или так и будем читать сказки?
Завтра увидим.
Со спутника смотреть на Google Earth) Так то нормально прошлой зимой убирали. По сравнению с другими зимами конечно.
Вангую, завтра напишут, что 20 тысяч тонн снега вывезли с улиц. Предлагайте свои варианты объёмов.
завтра напишут, что 20 тысяч тонн снега вывезли с улиц. Предлагайте свои варианты объёмов.
имхо. рановато с таким количеством. начнут тонн с 250-300))
Тонн 80 будет
Делайте свою игру господа...