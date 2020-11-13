Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время совещания

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники ФСБ. 61-летний градоначальник занимает должность с 2013 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник, причины задержания пока неизвестны. В свою очередь, "Сибирь. МБХ медиа" уточняет, что силовики пришли к Кляйну посреди совещания с подчиненными. При этом ранее правоохранители уже задержали четырех заместителей главы города, которые проходят фигурантами по различным уголовным делам.

Кляйна выбрали мэром Томска в 2013 году вместо ушедшего в отставку Николая Николайчука. До этого чиновник руководил ОАО "Томское пиво" и 16 лет являлся депутатом Томской областной думы.