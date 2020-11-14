Мэру Томска предъявили обвинение и назначили арест

Суд рассмотрел ходатайство следователей о заключении под стражу главы Томска Ивана Кляйна, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Градоначальнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, Кляйн дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести не соответствующие действительности сведения.

Речь идет о несуществующей 300-метровой санитарно-защитной зоне, которая, согласно документам, окружает участок, на котором расположено городское предприятие.

Это не позволило другому предпринимателю изменить назначение зоны и организовать на ней жилищное строительство, тем самым ограничив его права.

"В январе 2017 года он подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в отношении территории в районе земельного участка ОАО "Томское пиво", согласно которому заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны его участка было отклонено", – уточнили в ведомстве.

Иван Кляйн свою вину не признал. Несмотря на это, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следователей о заключении чиновника под стражу.