Воскресенье, 15 Ноябрь, 01:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,33
€ 91,32
-4°


1903253 +22702
Обь
54см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Мэру Томска предъявили обвинение и назначили арест

, ИА "Амител"
Против Ивана Кляйна возбудили уголовное дело
Иван Кляйн / Фото: admin.tomsk.ru

Иван Кляйн / Фото: admin.tomsk.ru

Суд рассмотрел ходатайство следователей о заключении под стражу главы Томска Ивана Кляйна, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Градоначальнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, Кляйн дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести не соответствующие действительности сведения.

Речь идет о несуществующей 300-метровой санитарно-защитной зоне, которая, согласно документам, окружает участок, на котором расположено городское предприятие.

Это не позволило другому предпринимателю изменить назначение зоны и организовать на ней жилищное строительство, тем самым ограничив его права.

"В январе 2017 года он подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в отношении территории в районе земельного участка ОАО "Томское пиво", согласно которому заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны его участка было отклонено", – уточнили в ведомстве.

Иван Кляйн свою вину не признал. Несмотря на это, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следователей о заключении чиновника под стражу.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:53
Такой день. Смертельный пожар в Алтайском крае и гололедица на дорогах 0
23:26
Мэру Томска предъявили обвинение и назначили арест 0
22:57
Умер алтайский художник и педагог Анатолий Штань 0
22:23
СМИ: Дмитрия Хрусталева подключили к аппарату ИВЛ 1
21:55
Самый дешевый крепкий алкоголь в России снова подорожает 0
21:26
Остались только елки. В Горном Алтае отменили новогодние торжества 0
20:54
Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние передачи 0
20:20
В Барнауле ищут свидетелей смертельного падения парня с моста 0
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 230 0
19:23
Алтайские спасатели обнаружили тело при тушении пожара 1
18:51
На Алтае пьяный водитель устроил жесткое ДТП рядом с АЗС 0
18:24
Магнитная буря в ноябре будет мощнее, чем ожидали 1
17:50
Спасатели предупреждают алтайских водителей об опасности на дорогах 3
17:26
Число свободных коек в ковидных госпиталях за неделю выросло вдвое 9
16:52
Врач призвал не покупать "бесполезные" градусники 13
16:21
В Барнауле рецидивист до смерти избил пожилую мать 7
15:50
Более 22 тысяч. Россия вновь обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19 10
15:19
В мэрии Барнаула рассказали, как идет строительство госпиталя в "Посуда Центре" 32
14:46
Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить на два часа 4
14:11
Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
13:52
Умер Армен Джигарханян 8
13:25
Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что ударила полицейского 8
12:52
В Германии заявили об атаке на Россию из-за дела Навального 28
12:23
112 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
11:55
Вирусолог рассказал, каким людям практически не грозит тяжелая форма коронавируса 4
11:24
Приземлившиеся в Барнауле из-за инцидента в Толмачево самолеты улетели в Новосибирск 1
10:48
Пьяный житель Алтайского края до смерти избил своего отца 7
10:19
Россиянам рекомендовали молчать из-за коронавируса 14
09:48
Два человека погибли при пожаре в алтайском селе 0
09:16
Россиянин из принципа судился с магазином за 54 рубля 4
08:45
В России вырастут цены на водку, коньяк и шампанское 12
08:24
Росавтодор из-за пандемии растянет работы по расширению Чуйского тракта на Алтае 3
08:03
Ученые нашли способ избежать осложнений от COVID-19 0
07:34
Второе дыхание. На Алтае намерены развивать речной флот и разгрузить дороги 16
07:02
Народные приметы. Что делать 14 ноября, чтобы не болеть и не беднеть 0
06:32
Снеговики в масках и первые санки. Как барнаульцы встретили зиму 0
23:54
Такой день. Крупная коммунальная авария и очереди в ГИБДД 0
23:31
Путин заявил, что в Нагорном Карабахе удалось остановить боевые действия 49
23:09
Барнаулец получил 15 лет тюрьмы за убийство дочери на глазах семьи 2
22:52
Россиянин сделал из своей "буханки" раллийный КамАЗ 1
22:30
Поставки алтайского продовольствия в Монголию возросли почти в полтора раза 1
22:10
Фильм "Дорогие товарищи!" о расстреле в Новочеркасске выдвинули на "Оскар" 15
21:50
Дзюба рассказал о том, что за интимное видео у него вымогали деньги 0
21:33
Командир Ан-124 рассказал о посадке аварийного самолета в новосибирском аэропорту 2
21:02
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома на территории, которая перешла к Азербайджану 0
20:51
Водка, коньяк, шампанское. В России вырастет стоимость нескольких видов алкоголя 0
20:30
В Москве пациент напал на врача за отсутствие лекарств от коронавируса 0
20:09
Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного жилья для сироты на Алтае 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 229 1
19:31
Число многодетных семей растет в Алтайском крае 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.