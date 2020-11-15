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ХК "Динамо-Алтай" в третий раз выиграл у курганского "Юниора"

, ИА "Амител"
Две предыдущие встречи завершились разгромом
Фото: пресс-служба ХК 'Динамо-Алтай'

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Алтай"

ХК "Динамо-Алтай" одержал третью подряд домашнюю победу над хоккеистами "Юниора" (Курган) в рамках первенства ВХЛ, сообщает "Алтайский спорт". Игра прошла в Барнауле и завершилась со счетом 4:2.

К середине первого периода хозяева вели уже со счетом 2:0. Сначала Поляков нанес прицельный бросок от синей линии, а через пару минут Сапунов замкнул красивую комбинацию.

Второй период прошел под диктовку динамовцев, но результативными действиями ни одна из команд отметиться не смогла.

Наибольшее количество голов пришлось на последний отрезок матча. Неотразимый бросок Давыдова подарил гостям надежду, но вскоре ее разбили Коньков и Лудцев, по разу поразив ворота "Юниора".

Однако именно уступающая команда поставила точку в поединке, установив окончательный счет 4:2. Шайбу забил Коломаров.

Ранее amic.ru писал, что "Динамо-Алтай" дважды крупно переиграло курганцев, забив в общей сложности 10 шайб.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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