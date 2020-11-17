Минздрав проверит информацию о неоказании помощи сибиряку, который умер от COVID-19

Минздрав Новосибирской области проверит сообщения СМИ о том, что 48-летнему новосибирцу с коронавирусом вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь, а терапевт пришел на вызов уже после его смерти.

Как пишет "Тайга.инфо", 16 октября житель сибирской столицы опубликовал рассказ в своем Twitter. По его словам, отец ушел на больничный 31 октября с диагнозом ОРВИ. У мужчины была высокая температура, кашель, отсутствовало обоняние.

В справочной линии по ковиду родственникам посоветовали самостоятельно пройти КТ и на его основании лечь в больницу. Однако сделать этого не удалось: в частных клиниках все оказалось расписано до 11 декабря.

К 7 ноября мужчине стало лучше, у него прошли температура и кашель, однако на следующий день состояние горожанина резко ухудшилось.

"Я обзванивал скорые 4-5 раз в день. На что получал ответ, что к нам приедут... 10 ноября я последний раз позвонил в два часа ночи, сообщил, что ему резко стало плохо, он очень плохо дышит, с одышкой, задыхается, температура под 40. Врач, который принимал мой звонок, весьма по-хамски ответил, что всем сейчас плохо и в Ленинском районе города 300 вызовов", – рассказывает новосибирец.

К утру 10 ноября больной практически не мог дышать, и тогда по звонку к нему выслали реанимацию. Сатурация была на уровне 30%, что, по словам реаниматологов, означает почти полное поражение легких.

При этом бригада врачей пообещала сразу положить мужчину в реанимацию горбольницы № 11 и подключить к ИВЛ, однако в специализированное отделение его перевели только через несколько часов нахождения в обычной палате. Утром 12 ноября пациент скончался. Уже после смерти мужчины к нему домой пришел терапевт из поликлиники.

После публикации истории в СМИ ситуацией заинтересовался региональный Минздрав. В ведомстве уточнили, что отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации, а приемный покой городской больницы № 11 оснащен современным томографом, пишет РИА Новости.