Барнаулец из-за личной неприязни сжег двух знакомых коктейлем Молотова

Алтайский краевой суд приговорил ранее судимого жителя Барнаула к 19 годам лишения свободы за убийство двух человек с особой жестокостью.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, в апреле 2019 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. В декабре он из личной неприязни избил в краевой столице двоих своих знакомых, после чего поджег бутылку с легковоспламеняющимся веществом и бросил ее в оппонентов. В результате возгорания один из пострадавших погиб на месте, а второй умер в больнице на следующий день.

Барнаулец отрицал свою вину, однако суд согласился с позицией стороны обвинения и признал его виновным по статье "Убийство двух лиц с особой жестокостью". Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима.