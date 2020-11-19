Ученые обнаружили необычное свойство прививки от гриппа

Американские специалисты выяснили, что прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также риск развития патологий сердца.

Соответствующий пресс-релиз опубликовали на сайте Американской кардиологической ассоциации. В ходе исследования специалисты изучили данные более чем 237 тысяч человек и пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями среди вакцинированных от гриппа на 18% меньше, чем у тех, кто не получил прививку.

Кроме того, на 28% уменьшается и риск смерти от других болезней, а у получивших вакцину на 13% снижается шанс развития заболеваний сердца.

Напомним, что за 2,5 месяца прививочной кампании от гриппа в Алтайском крае более 1 млн жителей региона прошли вакцинацию, что превышает 44,5% от всего населения края.