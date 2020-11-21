Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли в Челябинске

Волейболисты барнаульского клуба "Университет" дважды проиграли в Челябинске. Там проходит 4-й тур высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд.

В пятницу, 20 ноября барнаульские волейболисты уступили хозяевам турнира – челябинскому "Динамо" со счетом 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 20:25), а 21 ноября проиграли "Тархану" (Стерлитамак) с результатом 0:3 (17:25, 23:25, 16:25). Команда Ивана Воронкова занимает шестое место в зоне "Восток" высшей лиги "А".

Следующую игру "студенты" проведут 4 декабря в Тюмени против местной "Тюмени".