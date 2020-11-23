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26-летняя уроженка Алейска Анна Локтионова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Офис – 2020". Аня родилась и выросла в Алейске, там же окончила с серебряной медалью среднюю школу № 2, – сообщает правительство Алтайского края. Сейчас девушка живет в Новосибирске и трудится главным специалистом по подбору персонала в банке "Открытие". За победу в конкурсе Анна получила корону и два миллиона рублей.

Напомним, за титул "Мисс Офис" из Алтайского края боролись специалист по работе с юридическими лицами ПАО "ВТБ" Елена Драгина (девушка также является мисс Барнаул – 2019), специалист по охране труда ГУ МЧС России по региону Анна Рымарь и менеджер ООО "Аско-Мед-Плюс" Наталья Клейменова. Всего за победу боролись 30 участников из шести стран.