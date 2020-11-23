Умер председатель совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин

В возрасте 69 лет умер председатель совета директоров Станкостроительного завода Барнаула Виктор Яшкин. Эту информацию amic.ru подтвердили на предприятии.

Причину смерти собеседница не уточнила, однако сказала, что "Виктор Алексеевич долго болел, скончался скоропостижно".

В 1978 году Яшкин с отличием окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки". В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Свою профессиональную деятельность Яшкин начал на Барнаульском станкостроительном заводе в 1972 году. Более чем за 40 лет работы он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора предприятия. Неоднократно награждался званием "Директора года" в Алтайском крае.