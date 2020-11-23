Сотрудники ФСБ пришли в кабинет главы алтайского Пенсионного фонда

Сотрудники алтайского управления ФСБ провели оперативные мероприятия у главы регионального Пенсионного фонда, депутата АКЗС Бориса Трофимова. Силовики пришли к чиновнику в рамках расследования уголовного дела о хищении 170 млн рублей руководством сети клиник "Добрый доктор". Одним из фигурантов преступления является сын Трофимова – Александр.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к Трофимову-старшему у силовиков вопросов нет. Их визит обусловлен лишь родственными связями главы регионального ПФР и фигурантом расследования.
Как уже сообщал amic.ru, 18 ноября стало известно о задержании руководства барнаульской сети клиник "Добрый доктор": директора Александра Трофимова, главного врача Сергея Богданова и его заместителя по организационно-методической и экспертной работе Дмитрия Тимошенского. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
По версии следователей, в начале 2016 года обвиняемые разработали преступный план по похищению средств из территориального ФОМС с помощью предоставления ложных сведений о затратах на оказание медицинских услуг, арендную плату, обучение персонала, покупку оборудования и лабораторные исследования, проводимые в других клиниках. За пять лет мошенническим путем руководители похитили 170 млн рублей.
Сейчас руководство "Доброго доктора" находится под арестом.
Комментарии
к Трофимову-старшему у силовиков вопросов нет
а было бы занятно!
Одна шайка-лейка...
а зачем пришли тогда?
А для чего же тогда обыск коль вопросов нет?
если нет вопросов, значит есть предложения...
вам тут взяли и все рассказали..
Ну, конечно, совершенно случайно сын одного из самых высокопоставленных чиновников конторы, сидящей на деньгах, случился директором крупной коммерческой структуры этого же региона.
Бредятина...
пару лет не ходили в больницу, пришли с этим дурацким ковидом, а там у нас судя по
карточке , столько всего медики с обычной больнички делали...мама не горюй.
И всё это оплачивается тем же фондом.
И к обычным больничкам вопросов нет...
А частную решили нагнуть... ну ну....
Заказуха просто прёт.
Не судите- да не судимы будете...
Барнаульских к ногтю. Дорогу красноярцам.
воровали веселились - посчитали , сели.
тоже сталкивалась с приписками в карточке в поликлинике
23.11.2020 15:01
гость
Насчет воровали - подождем доказухи. Пока "воруют" только местные. Красноярские- ни-ни!
В поликлинике давали талончик на узи в ДД. Одна регистраторша там хамоватая, вторая нормальная. Но обследование для меня было бесплатным, это факт.
Зато сейчас в Думе закон рассматривают о том, чтобы поликлиники отказывали в приеме больным по ОМС, та как денег не хватает в фонде ФМС. И это только одна больница. А по стране проверить надо бы все.
От осинки не родятся апельсинки
У Воронкова сын алкаш , (перспективный госслужащий)
У Трофимова сын добрый-доктор ...
Без Бориски этот мухлёж был бы не возможен , это стопудово , а далее дорожка к Долговой , ибо ни одна частная клиника без благословления и поддержки верхами работать не сможет .