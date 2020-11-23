Сотрудники ФСБ пришли в кабинет главы алтайского Пенсионного фонда

Сотрудники алтайского управления ФСБ провели оперативные мероприятия у главы регионального Пенсионного фонда, депутата АКЗС Бориса Трофимова. Силовики пришли к чиновнику в рамках расследования уголовного дела о хищении 170 млн рублей руководством сети клиник "Добрый доктор". Одним из фигурантов преступления является сын Трофимова – Александр.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к Трофимову-старшему у силовиков вопросов нет. Их визит обусловлен лишь родственными связями главы регионального ПФР и фигурантом расследования.

Как уже сообщал amic.ru, 18 ноября стало известно о задержании руководства барнаульской сети клиник "Добрый доктор": директора Александра Трофимова, главного врача Сергея Богданова и его заместителя по организационно-методической и экспертной работе Дмитрия Тимошенского. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

По версии следователей, в начале 2016 года обвиняемые разработали преступный план по похищению средств из территориального ФОМС с помощью предоставления ложных сведений о затратах на оказание медицинских услуг, арендную плату, обучение персонала, покупку оборудования и лабораторные исследования, проводимые в других клиниках. За пять лет мошенническим путем руководители похитили 170 млн рублей.

Сейчас руководство "Доброго доктора" находится под арестом.