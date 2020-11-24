Вторник, 24 Ноябрь, 10:22

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,76
€ 89,93
-3°


2114502 +0
Обь
-30см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Барнаулец выкупил участок у многоэтажки и требует с жильцов плату за проход

, ИА "Амител"
Владельцы квартир намерены судиться за право ходить по придомовой территории
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жильцы многоквартирного дома по улице Молодежной, 111 в Барнауле оказались заложниками ситуации, сложившейся из-за конфликта владельца частного дома и застройщика, сообщает "Катунь 24".

Несколько лет назад Леонид Горбунов отказался продавать часть своего дома, но его все равно через суд заставили снести строение, так как оно находится за "красной линией".

Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка.

Собственник сразу же запретил парковать авто на его территории и вообще ходить по ней. А в подтверждение своих намерений высыпал у многоквартирного дома большую кучу земли.

Барнаулец прямо заявил жильцам: "Хотите пользоваться – платите деньги". Услуги прохода и проезда по участку он оценил в 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Это 275 тысяч рублей. Участок же ему обошелся в 173 тысячи рублей.

Жильцы дома на его условия не согласились и намерены отстаивать в суде право ходить и ездить по придомовой территории.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.11.2020 09:47
- гость -

бред какой то

24.11.2020 09:49
- гость -

"выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка" - а че, так можно было?

24.11.2020 09:49
- гость -

красавэлла!!!

24.11.2020 09:51
Гость

А как стройку разрешали и принимали если кусок земли не относится к дому?

24.11.2020 09:51
Кость

Красавчик, лохов надо наказывать

24.11.2020 09:52
Гость

Поналяпали дома-скворечники где не попади... Никто ни за что не отвечает... Жулик на жулике...

24.11.2020 09:54
- гость -

это капитализм. но в его действиях я вижу вымогательство

24.11.2020 09:55
- гость -

Прикольно, только что то не сходится - как можно выкупить землю на которой уже стоит строение?

24.11.2020 09:55
- гость -

БизЬнес в стиле аля-рюс однако!

24.11.2020 09:56
- гость -

Это не власть - это бандитство и беспредел. Ну как давали разрешение на строительство, какие к черту красные линии, если у человека было право собственности на землю. Бред российский.

24.11.2020 09:57
- гость -

С парковкой машин все правильно, с проходом - перебор.

24.11.2020 10:01
- гость -

Надо прикупить пешеходный переход по всей ширине Ленинского проспекта...и брать плату с пешеходов и автомобилистов, ладно с пешеходов брать не будем, но автомобилисты пусть напрягутся...

24.11.2020 10:05
- гость -

Нужно заводить местного Аль Капоне, он бы очень вежливо объяснил бизнесмену, что так поступать не хорошо, правда жильцам должок благодетелю пришлось бы возвращать многократно, но это уже другая история.

24.11.2020 10:08
111

амик еще в 17-м году писал про этот дом, в том числе и про проблемы с землей
https://www.amic.ru/article/396109/

24.11.2020 10:08
- гость -

Жильцы бы нащелкали ему за эту кучу земли.

24.11.2020 10:18
- гость -

там же красная линия

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
10:15
Водитель такси сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Барнауле 1
10:03
Шоу-балет, музыка и Дед Мороз. Где в Барнауле провести новогодний корпоратив 0
09:57
Рамиль Шамсутдинов назвал в суде причину массового убийства сослуживцев 1
09:42
Барнаулец выкупил участок у многоэтажки и требует с жильцов плату за проход 16
09:27
В Совфеде рассказали, насколько увеличится пенсия в 2021 году 3
09:13
Поджигателя часовни в Горном Алтае направили на принудительное лечение 4
09:01
Места хватит всем. Тест-драйв семиместного Mitsubishi Outlander 0
08:44
"Гражданин СССР" вызвал полицию за отказ обслуживать без маски в Барнауле 23
08:27
200 тысяч за ночь. Алтайские VIP-базы "пухнут" от новогодних броней, а бюджетные пустуют 17
08:15
Британцы создали первую в мире "соцсеть для секса" 5
08:01
Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от коронавируса 3
07:48
А это нормально? Что делать, если новогоднее настроение никак не приходит 14
07:32
"НЛО" захватили "Изумрудный". Барнаульцы довольны 6
07:17
Выбираем оптику: где купить качественные фары для езды по трассе и бездорожью 3
07:03
Общественники искали 15 препаратов в аптеках Барнаула 3
06:49
Обнальщики из Барнаула помогли преступной группе украсть 4 млн рублей на Ставрополье 0
06:33
Топ-10 подарков на Новый год с AliExpress 2
06:18
Глава Роспотребнадзора призвала усилить контроль за ковидными ограничениями 6
06:02
До -10 градусов похолодает в Алтайском крае 24 ноября 0
23:45
Такой день. Увольнение сына вице-мэра Барнаула и снос моста в Алтайском крае 0
23:11
Анна Попова причислила Республику Алтай к регионам с высоким распространением коронавируса 1
22:39
Качество воздуха в Алтайском крае начало улучшаться 1
22:11
Врач сообщил, когда затормозится рост новых случаев коронавируса в России 6
21:42
На Алтае из-за аномально теплой погоды начали таять горные реки 1
21:13
Лукашенко заявил о "большом пробеле" в патриотическом воспитании белорусов 3
20:40
Алтайская лыжница вошла в состав сборной России на первом этапе Кубка мира 0
20:08
Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело 7
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 239 2
19:10
17-летнего подростка будут судить за наркотики в Алтайском крае 3
18:41
"Не дождетесь". Президент Украины Зеленский вылечился от COVID-19 1
18:09
Минстрой Алтайского края согласился передать теплосети Бийска в распоряжение СГК 3
17:54
Работникам алтайской фермы больше года не давали зарплату 3
17:41
Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для "богатых" россиян до 15% 12
17:29
Жигунов опроверг сведения о появлении Заворотнюк на телевидении 2
17:14
Сын вице-мэра Барнаула ушел с муниципальной должности после скандального ДТП 16
17:04
"Росводоканал Барнаул" предлагает профессиональное обслуживание частных сетей 1
16:55
"Одна болезнь с рецидивами". Главный алтайский инфекционист о повторном заражении ковидом 7
16:43
На алтайской трассе устранили "коварную" яму, которая стала причиной двух ДТП 0
16:30
Более 200 призывников из Алтайского края отправятся служить в Росгвардию 3
16:16
"Почта России" рассказала, почему переехало отделение в микрорайоне Почтовом 0
16:05
Вирусолог раскрыл самые опасные последствия COVID-19 1
15:53
Росздравнадзор проводит внеплановую проверку Минздрава Республики Алтай 0
15:40
Аналитики рассказали, сколько жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей 15
15:27
Шестилетняя сибирячка выпала из окна многоэтажки и выжила 4
15:15
Занять на зарплату. Как МФО поддерживают бизнес, пострадавший в кризис 0
15:02
Россия обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом 9
14:51
Онколог рассказал, какие продукты вызывают рак 1
14:39
Мост снесут ради расширения Чуйского тракта в Алтайском крае 13
14:28
Александр Емельяненко оценил идею присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя России 3
14:14
Сотрудники ФСБ пришли в кабинет главы алтайского Пенсионного фонда 26

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.