Барнаулец выкупил участок у многоэтажки и требует с жильцов плату за проход

Жильцы многоквартирного дома по улице Молодежной, 111 в Барнауле оказались заложниками ситуации, сложившейся из-за конфликта владельца частного дома и застройщика, сообщает "Катунь 24".
Несколько лет назад Леонид Горбунов отказался продавать часть своего дома, но его все равно через суд заставили снести строение, так как оно находится за "красной линией".
Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка.
Собственник сразу же запретил парковать авто на его территории и вообще ходить по ней. А в подтверждение своих намерений высыпал у многоквартирного дома большую кучу земли.
Барнаулец прямо заявил жильцам: "Хотите пользоваться – платите деньги". Услуги прохода и проезда по участку он оценил в 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Это 275 тысяч рублей. Участок же ему обошелся в 173 тысячи рублей.
Жильцы дома на его условия не согласились и намерены отстаивать в суде право ходить и ездить по придомовой территории.
Комментарии
бред какой то
"выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка" - а че, так можно было?
красавэлла!!!
А как стройку разрешали и принимали если кусок земли не относится к дому?
Красавчик, лохов надо наказывать
Поналяпали дома-скворечники где не попади... Никто ни за что не отвечает... Жулик на жулике...
это капитализм. но в его действиях я вижу вымогательство
Прикольно, только что то не сходится - как можно выкупить землю на которой уже стоит строение?
БизЬнес в стиле аля-рюс однако!
Это не власть - это бандитство и беспредел. Ну как давали разрешение на строительство, какие к черту красные линии, если у человека было право собственности на землю. Бред российский.
С парковкой машин все правильно, с проходом - перебор.
Надо прикупить пешеходный переход по всей ширине Ленинского проспекта...и брать плату с пешеходов и автомобилистов, ладно с пешеходов брать не будем, но автомобилисты пусть напрягутся...
Нужно заводить местного Аль Капоне, он бы очень вежливо объяснил бизнесмену, что так поступать не хорошо, правда жильцам должок благодетелю пришлось бы возвращать многократно, но это уже другая история.
амик еще в 17-м году писал про этот дом, в том числе и про проблемы с землей
https://www.amic.ru/article/396109/
Жильцы бы нащелкали ему за эту кучу земли.
там же красная линия