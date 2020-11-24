Барнаулец выкупил участок у многоэтажки и требует с жильцов плату за проход

Жильцы многоквартирного дома по улице Молодежной, 111 в Барнауле оказались заложниками ситуации, сложившейся из-за конфликта владельца частного дома и застройщика, сообщает "Катунь 24".

Несколько лет назад Леонид Горбунов отказался продавать часть своего дома, но его все равно через суд заставили снести строение, так как оно находится за "красной линией".

Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка.

Собственник сразу же запретил парковать авто на его территории и вообще ходить по ней. А в подтверждение своих намерений высыпал у многоквартирного дома большую кучу земли.

Барнаулец прямо заявил жильцам: "Хотите пользоваться – платите деньги". Услуги прохода и проезда по участку он оценил в 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Это 275 тысяч рублей. Участок же ему обошелся в 173 тысячи рублей.

Жильцы дома на его условия не согласились и намерены отстаивать в суде право ходить и ездить по придомовой территории.