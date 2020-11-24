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Барнаульский боец ММА одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10

, ИА "Амител"
Соперником алтайского спортсмена был знаменитый боец из Краснодара

В академии единоборств РМК (Русская медная компания) 21 ноября 2020 года состоялся юбилейный турнир RCC: intro 10. В главном карде турнира принял участие спортсмен из Барнаула Дмитрий Бабкин. Удушающим приемом он одержал досрочную победу над именитым бойцом Артемом Белахом, обладателем номинации "Нокаут года 2019" по версии RCC.

"Досрочно выиграть у такого соперника – дорогого стоит. Артем Белах – очень серьезный боец: он сильный, у него хороший рекорд. Все победы, а теперь и поражения, у него завершились досрочно. Хочу сказать спасибо моей команде и всем, кто меня поддерживал. Надеюсь, после этой победы я ворвусь в мировые рейтинги и буду получать топовых соперников", – рассказал боец Дмитрий Бабкин. 

В момент боя профессиональный рекорд Бабкина составлял четыре победы и ни одного поражения. Противостоял нашему бойцу более опытный и именитый соперник, на счету которого семь побед при одном поражении. В 2019 году его отметили за красивейший удар-нокаут коленом в прыжке, который впоследствии признали лучшим по итогам голосования в номинации "Нокаут года" среди всех турниров RCC. 

Дмитрий Бабкин – воспитанник Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Центр оказывает услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня к профессиональной карьере в единоборствах. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.11.2020 12:31
- гость -

Центр оказывает услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня к профессиональной карьере в единоборствах.

Готовит пациентов для лечения 111-116 статьями УК РФ

24.11.2020 12:39
- гость -

Настоящие бойцы, а те что в горе мышц так себе груши, или для девок отрада когда идет рядом. В постели говорят совсем никудышные. А эти волчары без мышц порвут всякого и марафон преодолеют легко.

24.11.2020 12:43
- гость -

12:39
- гость -
Настоящие бойцы, а те что в горе мышц так себе груши, или для девок отрада когда идет рядом. В постели говорят совсем никудышные.
-----
Так то всем известно, что бройлеры - не бойцы. Вы девка из постели или глупый мужик?

24.11.2020 12:58
- гость -

Поздравления!

24.11.2020 13:00
- гость -

глупый раб-скоморох пивной перхоти.

24.11.2020 13:06
АБОРИГЕН

24.11.2020 12:39
- гость -
Для тебя это будет открытием, но "настоящие бойцы" курсят не меньше чем "бройлеры".

24.11.2020 13:08
- гость -

24.11.2020 13:06
АБОРИГЕН
Что вы хотели этим сказать, потрудитесь объяснить простым языком.

24.11.2020 13:18
девочка из постели


- гость -
Настоящие бойцы, а те что в горе мышц так себе груши, или для девок отрада когда идет рядом. В постели говорят совсем никудышные. А эти волчары без мышц порвут всякого и марафон преодолеют легко.
______________________

а на фото тогда кто? груши или волчары? гору тренированных мышц я вижу, вы нет? а толстяки из спортзала, превращающиеся в межсезонье в подушки - это прям фуууу(((

24.11.2020 14:12
АБОРИГЕН

24.11.2020 13:08
- гость -
Потрудись воспользоваться Гуглом.

24.11.2020 14:21
- гость -

Абориген, Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите.

24.11.2020 14:24
- гость -

Самый опасный вид заработка среди скоморохов.

24.11.2020 14:26
АБОРИГЕН

24.11.2020 14:21
- гость -
Это стандартное впечатление когда разговариваешь с людьми намного умнее тебя. Не расстраивайся, со временем привыкнешь, а одышка и потливость пройдут.

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