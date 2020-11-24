Барнаульский боец ММА одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10

В академии единоборств РМК (Русская медная компания) 21 ноября 2020 года состоялся юбилейный турнир RCC: intro 10. В главном карде турнира принял участие спортсмен из Барнаула Дмитрий Бабкин. Удушающим приемом он одержал досрочную победу над именитым бойцом Артемом Белахом, обладателем номинации "Нокаут года 2019" по версии RCC.

"Досрочно выиграть у такого соперника – дорогого стоит. Артем Белах – очень серьезный боец: он сильный, у него хороший рекорд. Все победы, а теперь и поражения, у него завершились досрочно. Хочу сказать спасибо моей команде и всем, кто меня поддерживал. Надеюсь, после этой победы я ворвусь в мировые рейтинги и буду получать топовых соперников", – рассказал боец Дмитрий Бабкин.

В момент боя профессиональный рекорд Бабкина составлял четыре победы и ни одного поражения. Противостоял нашему бойцу более опытный и именитый соперник, на счету которого семь побед при одном поражении. В 2019 году его отметили за красивейший удар-нокаут коленом в прыжке, который впоследствии признали лучшим по итогам голосования в номинации "Нокаут года" среди всех турниров RCC.

Дмитрий Бабкин – воспитанник Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Центр оказывает услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня к профессиональной карьере в единоборствах.