Барнаульца признали лучшим шеф-поваром России

Лучшим шеф-поваром, по версии первой всероссийской олимпиады кулинарии и сервиса "Легенда", стал житель Барнаула Александр Зозуля. Барнаулец приготовил закуску с судаком, горячее с кроликом и айвой и восемь видов фингерфуда – крошечных порций еды.

Как пишет пресс-центр мэрии, организаторами масштабного состязания, которое проходило в Перми, выступило правительство Пермского края и Национальная ассоциация кулинаров России. В конкурсе приняли участие 120 человек из 55 городов России, а соревновались они в нескольких номинациях: "Кубок юниоров", "Кондитер года", "Чемпионат кавистов", "Ибрик года" и "Шеф года".

Лучшим шеф-поваром года жюри признали бренд-шефа дома-ресторана "Ясная поляна" Александра Зозулю. Участники категории соревновались в приготовлении трех блюд, а при оценке учитывались современные тренды, актуальные технологии, подача, сезонность и использование традиций региональной кухни.

"Сюда приехали участники из многих городов страны, мы проделали большую работу. Нам нужно было использовать региональный компонент, но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточная! Всех поздравляю!" – сказал Зозуля в честь победы.

В номинации "Кубок юниоров" лучшим стал Григорий Хорошавцев из Перми, среди кондитеров – москвичка Алла Рубаненко, лучшим кавистом признана Екатерина Клементьева из Перми, чемпионом по кофе в джезве стала петербурженка Мария Павлова.