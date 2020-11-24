Барнаульца признали лучшим шеф-поваром России

Лучшим шеф-поваром, по версии первой всероссийской олимпиады кулинарии и сервиса "Легенда", стал житель Барнаула Александр Зозуля. Барнаулец приготовил закуску с судаком, горячее с кроликом и айвой и восемь видов фингерфуда – крошечных порций еды.
Как пишет пресс-центр мэрии, организаторами масштабного состязания, которое проходило в Перми, выступило правительство Пермского края и Национальная ассоциация кулинаров России. В конкурсе приняли участие 120 человек из 55 городов России, а соревновались они в нескольких номинациях: "Кубок юниоров", "Кондитер года", "Чемпионат кавистов", "Ибрик года" и "Шеф года".
Лучшим шеф-поваром года жюри признали бренд-шефа дома-ресторана "Ясная поляна" Александра Зозулю. Участники категории соревновались в приготовлении трех блюд, а при оценке учитывались современные тренды, актуальные технологии, подача, сезонность и использование традиций региональной кухни.
"Сюда приехали участники из многих городов страны, мы проделали большую работу. Нам нужно было использовать региональный компонент, но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточная! Всех поздравляю!" – сказал Зозуля в честь победы.
В номинации "Кубок юниоров" лучшим стал Григорий Хорошавцев из Перми, среди кондитеров – москвичка Алла Рубаненко, лучшим кавистом признана Екатерина Клементьева из Перми, чемпионом по кофе в джезве стала петербурженка Мария Павлова.
Комментарии
Поздравление Александру!!!
Надо зайти в его ресторан попробовать кулинарные изыски.
К сожалению чтоб отведать изыски от такого шефа нужно быть селебрити Барнаула. Ну или продать почку.
24.11.2020 12:23
а вы себя к какой категории относите? первой или второй в вашем списке?
Большой бутерброд с брюшком
лосося горячего копчения, томатами
черри, перепелиным яйцом и редисом
200 г 390 ₽
Тартар из мраморной говяжьей
вырезки быка герефорда
с вяленым сердцем, пармезаном
и трюфельным маслом
150 г 390 ₽
Подкопчённый телячий язык долгого
приготовления с маринованными
овощами и свежей зеленью.
Подаём на луковой бриоши
язык 280грамм 450р
пельмени сможет сварить?
12:39
- гость -
язык 280грамм 450р
Ну за язык ценник справедливый.
Молодец, Зозуля!
А ведь мог бы и на стройке работать, нормальным мужиком быть. А так какие то желудки набивает едой, нашел призвание. Потом на одре что будет вспомнить? Как Петрович накушался от пуза? Мало того еще Зозулей кличат... Были же кухарки, а сейчас мужики шеф повары....Это как бородатый мужик дровосек. Ну ладно там в столице они творят безобразия вот и до нас докатилась волна.
И у нас такие кукушки бывают... А то в Италии есть футболер-бандеровец Зозуля.