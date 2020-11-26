Краевое правительство рассказало о расселении знаменитого дома Лесневского в Барнауле

В Барнауле расселяют аварийный многоквартирный дом на улице Ползунова, 56, который также известен как особняк инженера Александра Лесневского.
О дальнейшей судьбе жильцов и разрушающегося здания, признанного памятником архитектуры федерального значения, рассказали в группе правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".
"Кровля начала разрушаться, и дом признали аварийным. Но включить его в соответствующую программу было невозможно: в ней числились только дома, подлежащие сносу. А в этом году в документ внесли изменения, – уточнили в пресс-службе региональных властей. – Теперь можно расселять тех, кто живет в памятниках архитектуры. Три семьи получат жилье на условиях соцнайма – квартиры им купили на вторичном рынке. Еще пять семей, у которых жилье приватизировано, получат компенсации".
Дальнейшее предназначение здания пока не определили. Рассматриваются варианты размещения в нем музея, ресторана или офиса.
Напомним, дом построили в 1907 году. В нем восемь квартир и комнат, общей площадью от 7,8 до 53,7 квадратного метра. При этом в постановлении речь идет только о части жилых помещений – № 3, 4, 7, 9 и 10. Площадь земельного участка под зданием превышает 670 кв.м.
Здание признали аварийным, его не реставрировали более 30 лет. В начале 2020 года под тяжестью снега продавило крышу.
Комментарии
В таком маленьком домике 8 семей?
Сценарий в принципе ясен, выселение, случайный (якобы) пожар, продажа земли застройщику.
опасный дом, решетки на окнах, снести однозначно
С одной стороны правильно, что выселяют. Проходил мимо, видел, что за контингент там живёт. Им по фиг на статус здания. А с другой стороны - судьба (вернее приговор) этого памятника ясна...
Ну вот и всё ждём очередной пожар и новый дом.