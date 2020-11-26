Краевое правительство рассказало о расселении знаменитого дома Лесневского в Барнауле

В Барнауле расселяют аварийный многоквартирный дом на улице Ползунова, 56, который также известен как особняк инженера Александра Лесневского.

О дальнейшей судьбе жильцов и разрушающегося здания, признанного памятником архитектуры федерального значения, рассказали в группе правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

"Кровля начала разрушаться, и дом признали аварийным. Но включить его в соответствующую программу было невозможно: в ней числились только дома, подлежащие сносу. А в этом году в документ внесли изменения, – уточнили в пресс-службе региональных властей. – Теперь можно расселять тех, кто живет в памятниках архитектуры. Три семьи получат жилье на условиях соцнайма – квартиры им купили на вторичном рынке. Еще пять семей, у которых жилье приватизировано, получат компенсации".

Дальнейшее предназначение здания пока не определили. Рассматриваются варианты размещения в нем музея, ресторана или офиса.

Напомним, дом построили в 1907 году. В нем восемь квартир и комнат, общей площадью от 7,8 до 53,7 квадратного метра. При этом в постановлении речь идет только о части жилых помещений – № 3, 4, 7, 9 и 10. Площадь земельного участка под зданием превышает 670 кв.м.

Здание признали аварийным, его не реставрировали более 30 лет. В начале 2020 года под тяжестью снега продавило крышу.