"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время онлайн-совещания раскритиковал чиновников и следователей Алтайского края из-за ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Соответствующий сюжет опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.
Как отмечается, на решение жилищной проблемы сирот в 2020 году край получил из федерального бюджета больше миллиарда рублей. Однако местные чиновники оправдываются, что эти средства им не освоить, так как деньги пришли слишком поздно.
При этом в регионе проживает больше пяти тысяч человек, которые "мыкаются по съемным углам" по 7-10 лет, а обеспеченность жильем сирот здесь не превышает 5%. Бастрыкин отметил, что это не деньги пришли в край поздно, а ответственные за решение этого вопроса люди некомпетентны, ленивы и равнодушны.
Кроме того, он также упрекнул краевое управление СК. Как оказалось, в Алтайском крае почти 1,5 тысячи молодых людей имеют судебные решения о выделении жилья, но они до сих пор не исполнены. При этом количество проверок и возбужденных уголовных дел о халатности крайне мало.
В ведомстве подчеркнули, что подобная картина наблюдается и в других регионах: в Забайкалье, Волгоградской, Омской и Иркутской областях.
Ранее сообщалось, что уровень обеспечения домами детей-сирот в Алтайском крае падает. В СК посчитали, что денег на закупку не хватает, а практика постройки новых домов в регионе отсутствует.
Комментарии
ТАК И ЕСТЬ...ПОЧЕМУ ИЗ КРАЯ НАРОД И БЕЖИТ В МОСКВУ. ТУТ ПЕРСПЕКТИВ НОЛЬ.
А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧИНУШ НА СЕБЯ ТОЛЬКО И РАБОТАЮТ, ЧТО ИМ НАРОД.
на сумму больше лярда и купить на вторичке и новое и построить можно сколько надо...не будут эти чинуши шевелиться пока реально сажать или стрелять не начнут как в Китае
Это не он журналиста в лес вывозил?
Это не лень и равнодушие, это преступление...
Это преступление.
16:59
Чучмек
Вам то какая разница, ведь вы в рубле живёте.
Деньги выделяются и поступают своевременно, но "тонкая" душевная организация просто не позволяет чиновникам обеспечить сирот квартирами. По разумению чиновников, сироты просто недостойны иметь свою квартиру, мол, это халява будет для них - обойдутся и без квартир. Спрашивать нужно строго с чиновников за такое отношение к сиротам.
у нас чиновники ни за что не отвечают, ни за экономическое развитие, точнее его отсутствие, ни за плохо организованное медицинское обслуживание, за отсутствие лекарств. Их волнуют только высокие зарплаты в сделанном ими нищим регионе.
упрекнул,отметил.. это что вообще?У людей жизнь ломается,а тут такой подход.Пожурил типа неодобрительно.Это ли не равнодушие и преступление с его же стороны?
С мед закупками у нас уголовщина жуткая, закупки в МВД и прокуратуру, сплошной криминал! Откаты , под одного заказчика и т.д . И всем пофиг, пока министра ведомства не арестовать, за поблажки вскрывает схемы!!!!
почему блокируете?
В прошлом году признана виновной в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов Филатова, бывший начальник КГКУ "Региональное жилищное управление". Сегодняшняя ситуация похоже является местью и давлением на тех кто мешает работать жуликам из краевой администрации.
17:49
- гость -
почему блокируете?
Возможно у вас слово в стоп-листе. В котором именно - выясняйте сами.
17:57
- гость -
В прошлом году признана виновной в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов Филатова, бывший начальник КГКУ "Региональное жилищное управление". Сегодняшняя ситуация похоже является местью
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Кушайте друг друга, господа мошейники, не подавитесь!
Бастрыкин провел совещание по ситуации
67 лет давно уже на пенсию пора.