Суббота, 21 Ноябрь, 18:12

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,01
€ 90,26
-4°


2064748 +24822
Обь
-43см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей

, ИА "Амител"
Александр Бастрыкин провел совещание по ситуации с жильем для сирот
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал СК РФ

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время онлайн-совещания раскритиковал чиновников и следователей Алтайского края из-за ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Соответствующий сюжет опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

Как отмечается, на решение жилищной проблемы сирот в 2020 году край получил из федерального бюджета больше миллиарда рублей. Однако местные чиновники оправдываются, что эти средства им не освоить, так как деньги пришли слишком поздно.

При этом в регионе проживает больше пяти тысяч человек, которые "мыкаются по съемным углам" по 7-10 лет, а обеспеченность жильем сирот здесь не превышает 5%. Бастрыкин отметил, что это не деньги пришли в край поздно, а ответственные за решение этого вопроса люди некомпетентны, ленивы и равнодушны.

Кроме того, он также упрекнул краевое управление СК. Как оказалось, в Алтайском крае почти 1,5 тысячи молодых людей имеют судебные решения о выделении жилья, но они до сих пор не исполнены. При этом количество проверок и возбужденных уголовных дел о халатности крайне мало.

В ведомстве подчеркнули, что подобная картина наблюдается и в других регионах: в Забайкалье, Волгоградской, Омской и Иркутской областях.

Ранее сообщалось, что уровень обеспечения домами детей-сирот в Алтайском крае падает. В СК посчитали, что денег на закупку не хватает, а практика постройки новых домов в регионе отсутствует.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.11.2020 16:24
ГОСТ СССР

ТАК И ЕСТЬ...ПОЧЕМУ ИЗ КРАЯ НАРОД И БЕЖИТ В МОСКВУ. ТУТ ПЕРСПЕКТИВ НОЛЬ.
А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧИНУШ НА СЕБЯ ТОЛЬКО И РАБОТАЮТ, ЧТО ИМ НАРОД.

21.11.2020 16:52
- гость -

на сумму больше лярда и купить на вторичке и новое и построить можно сколько надо...не будут эти чинуши шевелиться пока реально сажать или стрелять не начнут как в Китае

21.11.2020 16:53
- гость -

Это не он журналиста в лес вывозил?

21.11.2020 16:59
Чучмек

Это не лень и равнодушие, это преступление...

21.11.2020 17:04
- гость -

Это преступление.

21.11.2020 17:04
- гость -

16:59
Чучмек
Вам то какая разница, ведь вы в рубле живёте.

21.11.2020 17:05
- гость -

Деньги выделяются и поступают своевременно, но "тонкая" душевная организация просто не позволяет чиновникам обеспечить сирот квартирами. По разумению чиновников, сироты просто недостойны иметь свою квартиру, мол, это халява будет для них - обойдутся и без квартир. Спрашивать нужно строго с чиновников за такое отношение к сиротам.

21.11.2020 17:20
- гость -

у нас чиновники ни за что не отвечают, ни за экономическое развитие, точнее его отсутствие, ни за плохо организованное медицинское обслуживание, за отсутствие лекарств. Их волнуют только высокие зарплаты в сделанном ими нищим регионе.

21.11.2020 17:39
- гость -

упрекнул,отметил.. это что вообще?У людей жизнь ломается,а тут такой подход.Пожурил типа неодобрительно.Это ли не равнодушие и преступление с его же стороны?

21.11.2020 17:39
Гость

С мед закупками у нас уголовщина жуткая, закупки в МВД и прокуратуру, сплошной криминал! Откаты , под одного заказчика и т.д . И всем пофиг, пока министра ведомства не арестовать, за поблажки вскрывает схемы!!!!

21.11.2020 17:49
- гость -

почему блокируете?

21.11.2020 17:57
- гость -

В прошлом году признана виновной в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов Филатова, бывший начальник КГКУ "Региональное жилищное управление". Сегодняшняя ситуация похоже является местью и давлением на тех кто мешает работать жуликам из краевой администрации.

21.11.2020 17:58
- гость -

17:49
- гость -
почему блокируете?

Возможно у вас слово в стоп-листе. В котором именно - выясняйте сами.

21.11.2020 18:00
- гость -

17:57
- гость -
В прошлом году признана виновной в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов Филатова, бывший начальник КГКУ "Региональное жилищное управление". Сегодняшняя ситуация похоже является местью
----------------
Кушайте друг друга, господа мошейники, не подавитесь!

21.11.2020 18:08
- гость -

Бастрыкин провел совещание по ситуации

67 лет давно уже на пенсию пора.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
17:44
Врач рассказал, почему не стоит увлекаться витаминами 0
17:14
У жителей Санниково появится горячая вода, о которой молили Медведева 3
16:38
Звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой 2
16:09
"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей 15
15:35
Новый рекорд. Почти 25 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 6
15:04
Спектакль алтайского театра стал номинантом на "Золотую маску" 0
14:36
Обсерватор для гостей с бессимптомным и легким течением COVID-19 открыли в Белокурихе 1
14:05
Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку 6
13:33
Три пациента с коронавирусом умерли в Горном Алтае за сутки 0
13:01
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом 11
12:28
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 24 тысячи 4
12:15
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 0
11:42
За рулем долетевшей до крыши дома иномарки мог быть сын вице-мэра Барнаула 10
11:11
Виктор Томенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 5
10:38
Врач раскрыл условия для повторного заражения коронавирусом 0
10:07
Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула 13
09:34
Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США 30
09:02
Пионерки и греческие богини. В Барнауле выбрали самую красивую "надзирательницу" 24
08:30
В последний и решительный наш бой. Герой, милиционер и поэт Михаил Борисов 0
08:08
Алтайский крайсовпроф готовится к выборам главы 9
07:35
Дорогой и потенциально опасный. Что за гигантский астероид подлетит к Земле 29 ноября 7
07:06
Back in the U.S.S.R. Мэрия Барнаула показала макеты новогодних баннеров 21
06:38
Милый мой бухгалтер. Поздравления с Днем повелителя финансов 0
06:03
Не плюс, но близко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 ноября 0
23:38
Такой день. Новые фонари в парке и запрет ночной парковки в Барнауле 0
23:01
Против троих свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела 4
22:32
Петербуржец убил мужчину за замечание из-за маски. Видео 32
22:04
Мэрия Бийска продает половину дачного домика 0
21:37
Алтайский Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам тестирования на ковид 0
21:11
В первый день работы ЦУР в Алтайском крае обработал 150 обращений 7
20:46
Светодиодный герб Барнаула установят в новогоднем городке 1
20:16
Алтайского коммуниста оштрафовали за видео против поправок в Конституцию 3
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 236 2
19:14
ДТП спровоцировало пробку рядом с торговым центром в Барнауле 1
18:46
Темпы распространения COVID-19 в Алтайском крае снизились 2
18:16
В Барнауле запретили ночную парковку на 10 участках 0
17:54
В Госдуме предложили убрать нештрафуемый порог превышения скорости 16
17:42
Отец-одиночка из Алтайского края через прокуратуру добился выплаты на ребенка 0
17:30
Ученые АлтГУ создали собственный антисептик из лекарственных трав 3
17:16
В России из-за COVID-19 перенесли дату итогового сочинения в 11-х классах 0
17:03
Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки 7
16:51
Губернатор Забайкалья "отобрал" самолет у 40 пассажиров ради рабочей поездки 15
16:39
Россиянин похитил ребенка и прятал его почти два месяца 3
16:27
"Вирус хочет жить". Алтайский врач рассказал, опасен ли мутировавший сибирский ковид 5
16:13
Алтайские единороссы начали страховать учителей от заражения ковидом 3
16:01
Матушка Зима и Дед Мороз: в Алтайском крае появилась карта сказочных объектов России 0
15:47
4% алтайских студентов ушли на дистант из-за эпидситуации 1
15:35
Застрелил и сжег. Иностранца осудили за убийство двух жителей Барнаула 8
15:19
Какие права есть у детей в России и причем тут Конвенция ООН 0
15:15
Суточная заболеваемость COVID-19 в России снова поставила рекорд 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.