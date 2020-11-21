"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время онлайн-совещания раскритиковал чиновников и следователей Алтайского края из-за ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Соответствующий сюжет опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

Как отмечается, на решение жилищной проблемы сирот в 2020 году край получил из федерального бюджета больше миллиарда рублей. Однако местные чиновники оправдываются, что эти средства им не освоить, так как деньги пришли слишком поздно.

При этом в регионе проживает больше пяти тысяч человек, которые "мыкаются по съемным углам" по 7-10 лет, а обеспеченность жильем сирот здесь не превышает 5%. Бастрыкин отметил, что это не деньги пришли в край поздно, а ответственные за решение этого вопроса люди некомпетентны, ленивы и равнодушны.

Кроме того, он также упрекнул краевое управление СК. Как оказалось, в Алтайском крае почти 1,5 тысячи молодых людей имеют судебные решения о выделении жилья, но они до сих пор не исполнены. При этом количество проверок и возбужденных уголовных дел о халатности крайне мало.

В ведомстве подчеркнули, что подобная картина наблюдается и в других регионах: в Забайкалье, Волгоградской, Омской и Иркутской областях.

Ранее сообщалось, что уровень обеспечения домами детей-сирот в Алтайском крае падает. В СК посчитали, что денег на закупку не хватает, а практика постройки новых домов в регионе отсутствует.