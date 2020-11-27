Алтайский крайсовпроф обратился к Виктору Томенко с просьбой помочь увеличить зарплаты

Алтайский крайсовпроф составил обращение к главе региона Виктору Томенко, чтобы побудить краевое правительство пересмотреть свою позицию по переговорам о заработной плате во внебюджетном секторе экономики.

Как пишет ИА "Банкфакс", сейчас идет обсуждение нового трехстороннего соглашения между крайсовпрофом, региональными объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Камнем преткновения стал вопрос об установлении минимальной заработной платы в реальном секторе экономики.

На данный момент для работников внебюджетного сектора оклад с фиксированными выплатами составляет 13 тысяч рублей. Величину установили еще в 2018 году. В 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты. В 2020 году представители бизнеса предложили оставить эти цифры и не вносить никаких изменений, сославшись на пандемию COVID-19.

Сами работники с такой ситуацией не согласны, и представители профсоюзов, которые должны отстаивать их интересы, попытались настоять на увеличении минимального оклада на уровень инфляции – 3,3%, или около 500 рублей. Кроме того, они также предложили увеличить темпы роста зарплаты во внебюджетном секторе – сейчас этот показатель составляет 15-20% в год.

Также профсоюзы хотели бы отдельно развести понятие реального роста зарплат с индексацией на процент инфляции. Кроме того, они намеревались перенести из соглашения о минимальной заработной плате в трехстороннее соглашение пункт, который касается доведения тарифных ставок и окладов первого разряда до МРОТ.

Как сообщил председатель крайсовпрофа Иван Панов, работодатели воспротивились этим изменениям, их сторону поддержало и региональное правительство. По результатам голосования организация выступила против принятия документов. Из-за отсутствия единогласного решения стороны будут вынуждены снова вернуться к переговорам.

По данным "Банкфакса", скорее всего, стороны сойдутся на некоем компромиссном варианте, однако пока никто не пошел на уступки.