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Алтайский крайсовпроф обратился к Виктору Томенко с просьбой помочь увеличить зарплаты

, ИА "Амител"
Представители профсоюзов просят повлиять на переговоры с правительством и работодателями
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский крайсовпроф составил обращение к главе региона Виктору Томенко, чтобы побудить краевое правительство пересмотреть свою позицию по переговорам о заработной плате во внебюджетном секторе экономики.

Как пишет ИА "Банкфакс", сейчас идет обсуждение нового трехстороннего соглашения между крайсовпрофом, региональными объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Камнем преткновения стал вопрос об установлении минимальной заработной платы в реальном секторе экономики.

На данный момент для работников внебюджетного сектора оклад с фиксированными выплатами составляет 13 тысяч рублей. Величину установили еще в 2018 году. В 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты. В 2020 году представители бизнеса предложили оставить эти цифры и не вносить никаких изменений, сославшись на пандемию COVID-19.

Сами работники с такой ситуацией не согласны, и представители профсоюзов, которые должны отстаивать их интересы, попытались настоять на увеличении минимального оклада на уровень инфляции – 3,3%, или около 500 рублей. Кроме того, они также предложили увеличить темпы роста зарплаты во внебюджетном секторе – сейчас этот показатель составляет 15-20% в год.

Также профсоюзы хотели бы отдельно развести понятие реального роста зарплат с индексацией на процент инфляции. Кроме того, они намеревались перенести из соглашения о минимальной заработной плате в трехстороннее соглашение пункт, который касается доведения тарифных ставок и окладов первого разряда до МРОТ.

Как сообщил председатель крайсовпрофа Иван Панов, работодатели воспротивились этим изменениям, их сторону поддержало и региональное правительство. По результатам голосования организация выступила против принятия документов. Из-за отсутствия единогласного решения стороны будут вынуждены снова вернуться к переговорам.

По данным "Банкфакса", скорее всего, стороны сойдутся на некоем компромиссном варианте, однако пока никто не пошел на уступки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.11.2020 11:20
- гость -

Профсоюзы обязаны требовать, а не униженно просить!

27.11.2020 11:23
гость

Проверьте зарплаты у самих профсоюзников. Там такая кормушка. Семьями устроены

27.11.2020 11:28
- гость -

Обязательно по 500 тр.

27.11.2020 12:03
гость

В программе АСК НДС надо нажать две кнопки, и зарплаты будут платиться официально вместе с конвертируемой премией! Проще ведь 13% платить бандитам за закрытие НДС , чем официально зп и премию начислять!

27.11.2020 12:32
- гость -

А при чем тут НДС?

27.11.2020 14:11
МИРНЫЙ

Как говорят работодатели (частники) мы не состоим в профсоюзе, вот вам и минималка
Указанным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года установлен в сумме 12130 рублей. А про районного коэффициента- вообще забудьте.
Вот и вся правда. А кто проверит выплачивают районный или нет-ни кто не проверяет.

27.11.2020 14:25
УПС

То есть 12130 МРОТ х1,15 районного коэффициента (г.Барнаул) 13,949,50 - я верно понимаю. Это минимальная зарплата в Барнауле. А если не платят районного коэффициента, куда обращаться????

27.11.2020 14:29
гость

районный коэффициент это гарантия предусмотренная для работников трудовым законодательством, при чем данная гарантия имеет финансовую материальную составляющую, следовательно если районный коэффициент не применялся при расчете оплаты труда, имеет место факт неполной выплаты заработной платы, что запрещено законодательством и за что предусмотрена административная ответственность работодателя в случае если Вы обратитесь в трудовую инспекцию которая проведет проверку и выявит данные факты.

27.11.2020 14:31
гость

районный коэффициент это гарантия предусмотренная для работников трудовым законодательством, при чем данная гарантия имеет финансовую материальную составляющую, следовательно если районный коэффициент не применялся при расчете оплаты труда, имеет место факт неполной выплаты заработной платы, что запрещено законодательством и за что предусмотрена административная ответственность работодателя в случае если Вы обратитесь в трудовую инспекцию которая проведет проверку и выявит данные факты.

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