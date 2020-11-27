В Барнауле провели рейды по водоемам в рамках акции "Безопасный лед"

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Центральном районе Барнаула прошли рейды и классные часы в школах по безопасности людей на водоемах. Соответствующие мероприятия провели в рамках недели "Безопасный лед".

Как сообщает пресс-служба мэрии, в проверках участвовали представители районной и поселковых администраций, пожарные и дружинники. С 19 по 25 ноября на территории района прошло девять рейдов, во время которых рыбакам выдали 26 памяток и провели с ними 13 бесед.

Также внимание уделили и работе со школьниками. 25 ноября в лицее № 122 и гимназии № 22 прошли занятия по безопасности на льду. Детям вручили памятки, а также рассказали о правилах поведения, об опасности льда и о том, что нельзя находиться на водоемах без присмотра взрослых.