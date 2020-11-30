Людмила Подгора стала главой Славгорода

Славгородское собрание депутатов назначило на должность главы Славгорода Людмилу Подгору, которая с 16 июня исполняла обязанности мэра города. Об этом сообщает "Политсибру".

Кандидатов было всего два. Второй претендент – начальник управления делами администрации Славгорода Алексей Мариненко.

Людмила Подгора родилась в 1974 году в городе Славгороде. В 1999 году окончила Барнаульский государственный педагогический университет по специальности "Филология", в 2011 году – "Менеджмент в сфере образования", АКИПКРО. Получает второе высшее образование в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), направление "Государственное и муниципальное управление".

В органах местного самоуправления города Славгорода работает с 2013 года. В должности заместителя главы администрации города Славгорода – с 4 марта 2017 года. Неоднократно награждалась премиями и грамотами. Почетный работник общего образования. Замужем, воспитывает дочь.

Ранее amic.ru писал, что Сергей Горбунов со скандалом покинул пост главы Славгорода. Решение об отставке чиновника принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 10 июня глава Томенко направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором указал, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции".

Напомним, что Сергея Горбунова задержали 29 мая во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее Горбунов признался в получении еще нескольких взяток. 31 мая ему предъявили обвинение, а 30 октября стало известно о завершении расследования уголовного дела.