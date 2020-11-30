Берегите себя и детей. Власти Барнаула призывают не выходить на лед

В Барнауле проводится акция "Безопасный лед", цель которой напомнить населению о правилах поведения на водоемах осенью и зимой. Как пояснил врио начальника Управления по делам ГОЧС г. Барнаула Владимир Тяглый, сотрудники проводят работу по двум направлениям: беседы с детьми и рыбаками. И тем, и тем приходится объяснять, что нельзя выходить на тонкий осенний лед, напоминать, как правильно себя вести на водоемах. Этой осенью здесь особенно опасно, отмечает Тяглый: "Традиционно на территории города лед устанавливается в начале ноября. И это в основном на стоячей воде: озерах и прудах, которые у нас расположены в пригородной части Барнаула. На главной магистрали — на Оби — лед устанавливается обычно в конце ноября. Но сейчас у нас очень мягкое наступление зимы, к тому же было небольшое потепление. Поэтому на Оби и малых реках — Барнаулка, Пивоварка, Лосиха, образуются закраины на льду. Да и сам лед на Оби еще тонкий — от 5 см. И это вызывает большую опасность при нахождении людей на льду".

Врио начальника управления по делам ГОЧС отметил, что в этом году в Барнауле, к счастью, ЧП на льду пока не происходили, но опыт прежних лет показывает: река коварна. Так в феврале прошлого года, когда казалось, лед был уже достаточно крепкий, на Оби провалился автомобиль. Тогда обошлось без трагических последствий. А вот в 2018 году река унесла жизнь 12-летнего подростка.

Что делают власти

Чтобы обезопасить людей, спасатели проводят разъяснительную и профилактическую работу среди населения. Еще до начала осенних каникул во всех школах города на уроках ОБЖ провели профилактические беседы с учениками и их родителями о правилах безопасного поведения на водоемах. На информационных стендах, официальных Интернет-сайтах общеобразовательных организаций размещена наглядная информация для детей и родителей "Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период".

На водоемах города установили 25 информационных знаков "Переход (переезд) по льду запрещен".

И эта работа не останавливается. Государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Анатолий Катаев подчеркивают, что инспекторы ГИМС практически ежедневно посещают учебные заведения, проводят специальные занятия со школьниками. Беседуют с отдыхающими на турбазах. Выезжают и в рейды по местам возможного выхода людей на лёд. Встречаются с рыбаками и в который раз раздают им памятки о порядке действий на льду.

А рыбаки сейчас особенно активизировались, говорят в МЧС: рыба охотно клюет, а лед еще легко режется. Но в этом и заключается опасность, объясняют спасатели: легко самому оказаться в лунке, которую долбил для рыбы.

Как помочь себе

Сотрудники МЧС советуют рыбакам: обязательно имейте при себе веревку длиной как минимум 25 метров. С ее помощью вы сможете спасти кому-нибудь жизнь. Или сами спасетесь. Обязательно также имейте при себе или штырь, или хороший нож. "У провалившегося человека одежда намокает и выбраться достаточно трудно. С помощью воткнутого в лед штыря или ножа сделать это будет проще", — говорит. Тяглый

Не ходите по льду в темное время суток: в сумерках легко не заметить полынью.

Родителей просят поговорить с детьми и запретить им ходить к рекам. Пока не выпал снег, многие спешат на водоемы, чтобы покататься по гладкому льду и подвергают себя опасности. "Хотелось бы обратиться к родителям: не пускайте детей на лед. Это очень опасное время. Пока лед у нас толщиной 10-15 см на стоячих водоемах, а на Оби и вовсе от 5 см. Образуются промоины и тут недалеко до трагедии. Берегите себя и своих детей", — призывают спасатели.

Добавим, во время заседания комиссии Барнаула по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности первый вице-мэр Анатолий Воронков предложил организовать "родительские патрули" на водоемах, где любят собираться несовершеннолетние. А в школах поручено провести занятия по изучению мер безопасности при нахождении на льду и правил оказания помощи пострадавшим.