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Кремль: регионы сами смогут решать, будет ли 31 декабря выходным

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что официально – это рабочий день
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставил решение об установлении режима работы 31 декабря за администрацией регионов. Его слова приводит РИА Новости.

"Это решение региональных властей. Официально – это рабочий день", – сказал Песков во время общения с журналистами.

Как уже писал amic.ru, ранее глава алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обратился к губернатору Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным днем. В партии посчитали, что перенос трудового дня позволит населению рационально использовать рабочее время. 

Отметим, что первым регионом, который объявил 31 декабря выходным, стала Белгородская область. Рабочий день при этом там перенесли на другую дату – 26 декабря.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.12.2020 11:22
- гость -

Когда кремль в регионы своего губернатора присылает, то регионы ничего решать не могут.

3.12.2020 12:13
- гость -

наш князь скажет: "Работайте, холопы. В казну надо больше монет."

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