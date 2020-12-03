Кремль: регионы сами смогут решать, будет ли 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставил решение об установлении режима работы 31 декабря за администрацией регионов. Его слова приводит РИА Новости.

"Это решение региональных властей. Официально – это рабочий день", – сказал Песков во время общения с журналистами.

Как уже писал amic.ru, ранее глава алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн обратился к губернатору Виктору Томенко с предложением сделать 31 декабря выходным днем. В партии посчитали, что перенос трудового дня позволит населению рационально использовать рабочее время.

Отметим, что первым регионом, который объявил 31 декабря выходным, стала Белгородская область. Рабочий день при этом там перенесли на другую дату – 26 декабря.