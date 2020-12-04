Вооруженные люди пытались с боем прорваться с Украины в Россию

Трое вооруженных людей попытались пересечь границу России со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел неподалеку от Белгорода.

Когда нарушителей попытались задержать, они открыли огонь. В перестрелке один из них получил смертельное ранение и погиб. Двое других бежали обратно на территорию Украины.

О пострадавших и жертвах среди силовиков не сообщается.

Ранее amic.ru писал, что американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу. Эсминец углубился на два километра в воды России, прежде чем его действия пресек большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов".