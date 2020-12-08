Барнаулец зарубил собутыльника в день знакомства

65-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, информирует пресс-служба краевого СУ СКР.

Как установили следователи, в один из августовских дней горожанин познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в гости. Там они начали распивать спиртное, а затем поссорились.

В результате хозяин дома взял топор и несколько раз ударил гостя в область жизненно важных органов. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Уголовное дело по статье "Убийство" направили в суд на рассмотрение.