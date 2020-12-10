Автомобилистке, сбившей насмерть ребенка в Новоалтайске, попросили смягчить наказание

45-летняя жительница Новоалтайска, которая летом 2020 года насмерть сбила шестилетнего мальчика, полностью признала свою вину и попросила прощения у родителей ребенка.
Как пишет КП со ссылкой на адвоката обвиняемой Олега Горохова, женщина возместила вред семье погибшего мальчика в полном объеме. Родители заявили ходатайство о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Сейчас в суде идет допрос свидетелей, и сторона обвинения представляет доказательства. Как объяснил защитник, примирение сторон возможно только в случае преступления небольшой или средней тяжести, однако данное дело имеет характер тяжкого. Несмотря на это, семья ребенка подала прошение о применении статьи 73 УК РФ ("Условное наказание"). При этом суд может и не принимать во внимание ходатайство.
Как ранее сообщал amic.ru, вечером 26 июля женщина за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте. Сама женщина сначала отказалась давать показания и признавать свою вину.
Позднее стало известно, что автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Возместила ущерб??? Купила радителям нового мальчика?
Как в данной ситуации возможно ?Родила им нового мальчика 6лет?Или родители смогли указать стоимость своего сына?
И во сколько " родители" оценили жизнь своего ребёнка?
"женщина возместила вред семье погибшего мальчика в полном объеме" - объясните: Как такой вред можно возместить? Во сколько была оценена жизнь ребёнка? Я понимаю, что ребёнка не вернуть, а у неё тоже есть дети, но если в таких ситуациях потерпевшие будут идти на примирение, а суды выносить условные наказания, то пьяных за рулём будет не остановить и завтра на месте этого ребёнка окажется другой ребёнок, и та же самая особа завтра опять сядет пьяной за руль, не задумываясь о последствиях.
Несмотря на это, семья ребенка подала прошение о применении статьи 73 УК РФ ("Условное наказание"
Вот это родители...
Родители не доплатили убийце за избавление от ненужного баласта?
Ну что это за чушь? Как можно возместить такой "ущерб"?!
Да, я тоже согласна с тем, что нельзя выносить условный приговор. Это не жажда крови, а наказание должно быть неотвратимым, чтобы убийства за рулём не стали нормой.
Если села ПЬЯНАЯ за руль-никаких снисхождений, наказать по полной. Садишься за руль-ни грамма алкоголя!!!
Ужас просто. Садить таких надо надолго-надолго. Чтоб другим неповадно было. Чтоб даже мысли не было к рулю тянуться даже после грамма спиртного. С какой стати какое-то смягчение должно быть?
то пьяных за рулём будет не остановить
В этом всё зло, и то, что законы не работают, всегда найдется масса смягчающих обстоятельств.
Сколько стоит жизнь ребенка?
10.12.2020 10:23
АБОРИГЕН
Ну что это за чушь? Как можно возместить такой "ущерб"?!
Как, как, воскресила.
Был один такой, воскрешал мертвых за толику малую, Гриша Гробовой звали, да упекли ироды в узилище.
10.12.2020 10:23
АБОРИГЕН
Ну что это за чушь? Как можно возместить такой "ущерб"?!
Элементарно Ватсон. В 90-е один на Крузаке убил ребенка на С-Западной. Семья ребенка - многодетные ханыги, одним больше, одним меньше. Крузак купил семье ханыг 4-х комнатную квартиру в новом доме и дал денег на бухлишко. Судья, славившийся своими жестокими приговорами, дал Крузаку условно. Все довольны, кроме погибшего.
Судья, славившийся своими жестокими приговорами
Так он почему злой то был, потому что у него велосипеда не было. Все судьи злые, пока им велосипед не подарят.
(написал, и капча вылезла - выберите велосипеды)
Похоже вы все сами не пьете, вот и злые. Но "не кажи гоп"...
- гость -
Похоже вы все сами не пьете, вот и злые. Но "не кажи гоп"...
Да пить или не пить - вопрос не в этом, вопрос в том, что если ты налакался (налакалась), то нех..., простите, за руль лезть. И наказания в этом случае должны быть жёсткими и по полной программе, ведь по-сути - это преднамеренное убийство, и если это работать будет, то другим не повадно будет, а если "условно прокатило", то простите завтра на этом месте может оказаться чей-то другой ребёнок, и не только ребёнок, а вообще чей-то близкий и родной человек. За такие преступления не должно быть ни каких смягчающих обстоятельств, наказывать и не жалеть.