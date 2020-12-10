Автомобилистке, сбившей насмерть ребенка в Новоалтайске, попросили смягчить наказание

45-летняя жительница Новоалтайска, которая летом 2020 года насмерть сбила шестилетнего мальчика, полностью признала свою вину и попросила прощения у родителей ребенка.

Как пишет КП со ссылкой на адвоката обвиняемой Олега Горохова, женщина возместила вред семье погибшего мальчика в полном объеме. Родители заявили ходатайство о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Сейчас в суде идет допрос свидетелей, и сторона обвинения представляет доказательства. Как объяснил защитник, примирение сторон возможно только в случае преступления небольшой или средней тяжести, однако данное дело имеет характер тяжкого. Несмотря на это, семья ребенка подала прошение о применении статьи 73 УК РФ ("Условное наказание"). При этом суд может и не принимать во внимание ходатайство.

Как ранее сообщал amic.ru, вечером 26 июля женщина за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте. Сама женщина сначала отказалась давать показания и признавать свою вину.

Позднее стало известно, что автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.