Женщина, которая насмерть сбила шестилетнего ребенка в Новоалтайске, не признает вину

СК по Алтайскому краю сообщает, что 44-летняя женщина, которая сбила шестилетнего мальчика в Новоалтайске отказывается от дачи показаний и не признает свою вину.
По данным следствия, за руль она села в состоянии алкогольного опьянения. Управляя иномаркой, она не справилась с управлением и допустила наезд на ребенка, который скончался от полученных травм.
"Подозреваемая вину в содеянном не признает и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении СК.
Напомним, что инцидент произошел 27 июля. Пьяная женщина не справилась с управлением и, по словам очевидцев, прижала мальчика к столбу. Его старший брат не пострадал.
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