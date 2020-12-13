Николай Константинович Рерих – русский художник с всемирной славой, величайший гуманист, путешественник и философ-мистик. В честь Рериха, кстати, названы пик и перевал в Республике Алтай, где художник провел немалое количество времени и запечатлел всю красоту алтайских гор. Художника особо интересовала Сибирь как рубеж, где произошел синтез культур Востока и Запада. Рерих говорил, что слияние культур происходило именно в период кочевых империй на огромных территориях Евразии. Но до Рериха историки не признавали кочевой мир.

13 декабря 1947 года Николай Константинович скончался в своем имении в долине Кулу, в самом сердце Гималаев, где и был кремирован. Он оставил потомкам богатейшее художественное, литературное, духовное, философское и научное наследие, породив широкое международное духовно-культурное движение. Николай Рерих – автор Пакта, защищающего культурные ценности во время войны. Художник говорил о необходимости защитить самое главное, общее достояние всего человечества – культуру, искусство, памятники древности.