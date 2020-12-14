Пропавшего мужчину две недели ищут в Барнауле

34-летнего Ивана Кожемякина разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели больше двух недель назад – 28 ноября.

С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в синюю куртку, серые спортивные штаны и темно-синюю шапку.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).