Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings начнет осуществлять прямые авиарейсы между Екатеринбургом и Барнаулом. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.

Полеты по маршруту Екатеринбург – Барнаул – Екатеринбург будут выполнять по вторникам, четвергам и субботам с 16 января на самолетах SSJ-100. Цена билета в одну сторону начинается от 2599 рублей.

"Вылет из Екатеринбурга в 03:30, прилет в Барнаул в 07:30. Вылет из Барнаула в 08:30, прилет в Екатеринбург в 09:15", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой, а с 8 ноября появились прямые рейсы до Иркутска.

Ранее amic.ru писал, что Росавиация утвердила список маршрутов на 2021 год, которые попали в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Всего в перечне 266 направлений. Шесть из них связаны со столицей Алтайского края, в том числе и авиасообщение между Барнаулом и Екатеринбургом.