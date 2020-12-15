"Уклониста" от колонии задержали в Барнауле, выманив на свидание с девушкой

Сотрудники алтайского УФСИН задержали осужденного, который уклонялся от отбывания наказания в колонии, назначив ему свидание.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе 2020 года 22-летнего мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно, однако позднее приговор заменили лишением свободы в колонии-поселении. От отбывания наказания молодой человек решил уклониться.
Сотрудникам отделения розыска оперативного отдела ведомства удалось найти страницу осужденного в соцсетях и с помощью фейкового аккаунта на имя девушки договориться о свидании. Ради встречи он приехал из Новосибирска в Барнаул, а на рандеву пришел с букетом роз.
В назначенном месте оперативники задержали осужденного и доставили его в исправительное учреждение для отбывания наказания.
Комментарии
Подстава подстав
Это как понимать? Не прокатило?. "колонист" ушел гулять?
Ну вот! Поцик на крыльях летел, на букет, билеты тратился, хотел финтифлюкнуть барнаулку и тут такой облом((( Вы звери господа!
вот лох!
Фоточки у дамы наверное огонь были. Мог бы фигурант проверить их в поиске, вдруг это какая-то московская модель была. Тогда ФСИН не честно сыграло. А если все же модель из местных, фсиновских, тогда ФСИНу - респект, заслуженная палка
Наколка роза в стакане...
это что надо было ему такое писать что бы он подорвался из Новосибирска в Барнаул?! ФСИН много свободного времени на развлечения, представляю как они там в кураж вошли.
15.12.2020 12:55
- гость -
Глупый вопрос. Новосибирск-Барнаул и обратно поезда ходят по два рейса в день.