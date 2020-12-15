"Уклониста" от колонии задержали в Барнауле, выманив на свидание с девушкой

Сотрудники алтайского УФСИН задержали осужденного, который уклонялся от отбывания наказания в колонии, назначив ему свидание.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе 2020 года 22-летнего мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно, однако позднее приговор заменили лишением свободы в колонии-поселении. От отбывания наказания молодой человек решил уклониться.

Сотрудникам отделения розыска оперативного отдела ведомства удалось найти страницу осужденного в соцсетях и с помощью фейкового аккаунта на имя девушки договориться о свидании. Ради встречи он приехал из Новосибирска в Барнаул, а на рандеву пришел с букетом роз.

В назначенном месте оперативники задержали осужденного и доставили его в исправительное учреждение для отбывания наказания.