Следком возбудил дело против алтайского предпринимателя из-за невыплаты зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя ООО "Прогресс" по факту частичной невыплаты заработной платы работникам более трех месяцев.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с июня по октябрь 2020 года директор компании не выплатил заработную плату пяти продавцам. Общая сумма задолженности превысила 173 тысячи рублей.

В ходе предварительного расследования сотрудникам ведомства предстоит дать юридическую оценку действиям предпринимателя. На данный момент следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.

Как ранее сообщил amic.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора одной из барнаульских архитектурных компаний, который подозревается в полной невыплате заработной платы в течение года. Общая сумма задолженности составила 3,6 млн рублей.