17 декабря на сессии Заксобрания депутаты в первом чтении приняли закон "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Причем материальную сторону данный законопроект не затрагивает: все действующие льготы сохраняются, а новые – не предусмотрены.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей. "Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края", – отметила Ильюченко.

В законопроекте указаны различные меры социальной поддержки. Причем все они уже предоставлялись ранее, новых выплат учителям не полагается. В частности, документ фиксирует действующее право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение трех первых лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.

"Статус педагога – это не только материальные выплаты, это еще и отношение общества к нему. Поэтому в проекте закона есть отдельная статья о защите чести и достоинства педагогических работников. Органы власти, школа и профсоюз должны создавать условия для защиты репутации учителей. Педагоги должны видеть, что общество на их стороне", – объяснила Татьяна Ильюченко.

Кроме того, новый закон устанавливает звание "Почетный учитель Алтайского края" и памятную дату "День народного просветителя в Алтайском крае". А учителя, впервые пришедшие работать, станут приносить клятву. Полный текст выглядит следующим образом:"Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края".

Клятва вызвала неоднозначную реакцию у общественности и представителей педагогического сообщества, далеко не все учителя восприняли ее лояльно. Разошлись в ее оценках и сами депутаты на сессии.

После Нового года законопроект будут обсуждать с педагогами, дополнять и корректировать. Пока же документ приняли абсолютным большинством голосов: за проголосовали 59 парламентариев, воздержались три человека.