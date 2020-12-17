17 декабря на сессии Заксобрания депутаты в первом чтении приняли закон "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Причем материальную сторону данный законопроект не затрагивает: все действующие льготы сохраняются, а новые – не предусмотрены.
По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей. "Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края", – отметила Ильюченко.
В законопроекте указаны различные меры социальной поддержки. Причем все они уже предоставлялись ранее, новых выплат учителям не полагается. В частности, документ фиксирует действующее право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение трех первых лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.
"Статус педагога – это не только материальные выплаты, это еще и отношение общества к нему. Поэтому в проекте закона есть отдельная статья о защите чести и достоинства педагогических работников. Органы власти, школа и профсоюз должны создавать условия для защиты репутации учителей. Педагоги должны видеть, что общество на их стороне", – объяснила Татьяна Ильюченко.
Кроме того, новый закон устанавливает звание "Почетный учитель Алтайского края" и памятную дату "День народного просветителя в Алтайском крае". А учителя, впервые пришедшие работать, станут приносить клятву. Полный текст выглядит следующим образом:"Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края".
Клятва вызвала неоднозначную реакцию у общественности и представителей педагогического сообщества, далеко не все учителя восприняли ее лояльно. Разошлись в ее оценках и сами депутаты на сессии.
После Нового года законопроект будут обсуждать с педагогами, дополнять и корректировать. Пока же документ приняли абсолютным большинством голосов: за проголосовали 59 парламентариев, воздержались три человека.
Комментарии
Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.
— Марк Туллий Цицерон
Клянёмся не бриться, не пить, не курить и остаться дикарями... ©
Скоро сделают клятву ученикам.
Вообще есть трудовой договор без всяких клятв.
"Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края", – отметила Ильюченко.
Депутаты уже начали справочники утверждать.
Смешно
А целовать они что будут "классный журнал"???
Ильченко это параолимпиец?
Теперь надо чтобы чтобы учителя придемали клятву для депутатов.
"Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу изберателям; не использовать должностное положение в личных целях; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не брать взятки; не допускать нарушения прав и свобод граждан; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции (опасный пункт), сложившиеся в сфере управления". И т.д.
С Москвой согласовали?!
12:05
- гость -
Ильченко это параолимпиец?
Победительница спецолимпиады.
А почему бы не вернуть клятву медиков? Это более актуально.
Сразу пахнуло СССР. Помнится, в школах постоянно парили всякими клятвами.
12:09
- гость -
Ильченко это параолимпиец?
Зря вы так про параолимпийцев - они имеют физические недостатки, а не умственные.
Прочитайте клятву Гиппократа, возможно будете удивлены , для меня так прямо открытие.