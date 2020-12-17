Владимир Путин по ошибке поручил Виктору Томенко разобраться с закрытием больницы

Президент России Владимир Путин обратил внимание на жалобу, поступившую, по его словам, из Алтайского края на закрытие Онежской центральной районной больницы.

"Обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Такое случается, к сожалению, и не редко, когда лечебное заведение или учебное заведение закрывается в небольшом населенном пункте, предполагая, что оно не рентабельно и так далее, — подчеркнул глава государства. — Но если людям некуда обратиться, то, имея в виду огромность нашей территории, это надо учитывать".

Стоит отметить, что на самом деле такого медицинского учреждения нет на территории Алтайского края. Онежская центральная районная больница расположена в Архангельской области. Следовательно, разбираться в проблеме главе Алтайского края Виктору Томенко, видимо, не придется.