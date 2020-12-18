Новую учебную литературу закупили для сельских школ искусств в Алтайском крае

Алтайский край в рамках концепции развития художественного образования выделил 400 тысяч рублей на закупку учебников "Сольфеджио" для детских школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Книги получат учреждения Бурлинского, Волчихинского, Краснощековского, Крутихинского, Курьинского, Топчихинского, Тюменцевского и Чарышского районов. Это школы, в которых свыше 75% детей учатся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Ранее две школы Алтайского края вошли в сотню лучших по итогам конкурса "100 лучших школ России". Всего в нем участвовали 20 общеобразовательных организаций региона.