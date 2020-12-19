ТНТ закрывает шоу "Дом-2"

Телеканал ТНТ закроет реалити-шоу "Дом-2" уже в этом году. Двухчасовой финал выйдет в эфир 30 декабря, затем слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Директор ТНТ Роман Петренко отметил, что за 16 лет с момента запуска программы телепространство в стране сильно изменилось, и "чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ". "Это две вещи – самые полярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", – сказал Петренко.

По данным Mash, история о закрытии проекта – часть рекламной стратегии, поскольку на самом деле речь идет о смене формата. Виктория Боня также сообщила Telegram-каналу, что ее пригласили на съемки шоу в феврале. При этом в беседе с "Подъемом" она уточнила, что "не знает насчет перезапуска", но не думает, что программу закрывают, "по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев".

Реалити-шоу "Дом-2" вышло в эфир в 2004 году. За время существования его участниками стали несколько тысяч человек, в том числе Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и другие. Проект неоднократно подвергался критике и его даже пытались закрыть.