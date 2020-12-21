Еще 61 случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 39 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у шести детей; у восьми жителей Онгудайского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у четырех жителей Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Майминского района; у одного жителя Усть-Канского района. В 44 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у пяти человек – симптомы пневмонии.

Таким образом, всего в Горном Алтае выявили 13 183 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 12 480 человек, из которых 55 – за минувшие сутки.