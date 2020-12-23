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Рука помощи. Как быстро и безопасно оформить кредит онлайн

, ИА "Амител"
Получить деньги на карту можно всего за 20-30 минут

Многие кредитные компании дают возможность получить микрозаем онлайн. Оформить такой кредит может любой совершеннолетний гражданин, у которого есть доступ в интернет. Чтобы получить займ без отказа, нужно просмотреть предложения разных организаций и выбрать кредитный продукт от МФО, работающей на законных основаниях.

Как оформить заем?

В первую очередь, ознакомьтесь с условиями кредитования. Обращайте внимание не только на проценты по кредиту, но и на другие важные особенности: можно ли погасить долг досрочно, есть ли услуги пролонгации и программы лояльности для постоянных клиентов. Также нужно убедиться в том, что погасить долг можно простым и удобным для вас способом.

Если вы внимательно изучили предложения МФО, подобрали кредитный продукт, начинайте заполнять форму заявления, тщательно проверяя корректность информации. Когда заявка отправлена, остается дождаться одобрения кредитной компании. Если запрос одобрили, деньги сразу же переведут на вашу банковскую карту.

Как правило, весь процесс оформления кредита зачастую занимает всего 20-30 минут. Однако бывают случаи, когда оформление займа может затянуться на 1-2 дня.

Где занять до зарплаты? 

Что делать, если нужно взять деньги в долг на небольшой промежуток времени? Если нужна сумма в пределах 10-15 тысяч рублей, можно взять заем под 0%. Такие беспроцентные кредиты выдают один раз клиентам, которые впервые обратились в ту или иную МФО. Однако такая услуга есть не у всех кредитных фирм. Кроме того, возможно, придется оплатить SMS-сообщения или комиссионные.

Если требуются деньги на срок 10-20 дней, можно взять обычный быстрый заем. Обратите внимание, есть ли возможность досрочно погасить долг. Зарплату могут дать раньше срока, и вы сможете закрыть кредит и уменьшить переплату по займу. А если зарплату задержат, при возможности пролонгации можно не беспокоиться о просрочке. Однако если вы не успеваете выплатить долг вовремя, в любом случае предупредите менеджеров МФО о задержке, иначе штрафных санкций и предупреждений от компании не избежать.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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