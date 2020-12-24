Мужчина устроил "социальный эксперимент" в форме сотрудника ГИБДД в Барнауле

Житель Новоалтайска надел форменную одежду сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД и под видом правоохранителя останавливал автомобили для проверки. "Ефрейтора" заподозрил один из жителей Барнаула и сообщил о нем в полицию.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в сентябре 2020 года 26-летний новоалтаец "работал" на одной из дорог Барнаула. После сообщения бдительного автовладельца полиция установила личность лжеполицейского. После задержания он объяснил правоохранителям, что хотел провести социальный эксперимент: догадаются ли водители о том, что он не настоящий сотрудник полиции.
В отношении жителя Новоалтайска составили административный протокол и назначили ему наказание в виде штрафа с конфискацией форменной одежды и знаков различия.
Комментарии
вот козлина....
много "штрафов" успел собрать?
24.12.2020 10:58
- гость -
Откупился на месте у него?
О! А по новому закону могут и не представляться, так что - бизнес набирает обороты!
Ефрейтор? Ну точно стеб, не может быть такого звания в полиции/армии. Вроде на учебе только такое возможно. Тем более в ГАИ сейчас только офицеры
24.12.2020 11:38
гiсть
Так большинство от армии "косит", откуда им в званиях разбираться!
"социальный экскремент"
Предлагаю продолжить социальный эксперимент и посадить его в тюрьму. Посмотрим, догадаются ли зэки, что он ненастоящий серийный маньяк.
24.12.2020 11:36
- гость -
По новому закону все сведения об имуществе правоохранителей будут закрыты, поэтому Дерипаска может стать ефрейтором полиции и больше Лешик ничего на него не накопает
11:43 косят от армии журналисты, много сфер, в которых они не разбираются