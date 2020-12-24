Мужчина устроил "социальный эксперимент" в форме сотрудника ГИБДД в Барнауле

Житель Новоалтайска надел форменную одежду сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД и под видом правоохранителя останавливал автомобили для проверки. "Ефрейтора" заподозрил один из жителей Барнаула и сообщил о нем в полицию.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в сентябре 2020 года 26-летний новоалтаец "работал" на одной из дорог Барнаула. После сообщения бдительного автовладельца полиция установила личность лжеполицейского. После задержания он объяснил правоохранителям, что хотел провести социальный эксперимент: догадаются ли водители о том, что он не настоящий сотрудник полиции.

В отношении жителя Новоалтайска составили административный протокол и назначили ему наказание в виде штрафа с конфискацией форменной одежды и знаков различия.