Детское шампанское предложили запретить в России

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев предложил запретить детское шампанское. По его мнению, это вовлекает детей в процесс распития спиртных напитков.

Как пишет РИА Новости, с подобной идеей Хамзаев обратился в Минпромторг, который он попросил запретить производство и продажу данного напитка, а также другой имитирующей алкоголь детской продукции.

По его мнению, во время новогодних застолий родители сами не осознают, что подобным образом дети берут с них пример, а наличие детского шампанского на семейных праздниках "размывает границу дозволенного и недозволенного" у несовершеннолетних.