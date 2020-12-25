Детское шампанское предложили запретить в России

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев предложил запретить детское шампанское. По его мнению, это вовлекает детей в процесс распития спиртных напитков.
Как пишет РИА Новости, с подобной идеей Хамзаев обратился в Минпромторг, который он попросил запретить производство и продажу данного напитка, а также другой имитирующей алкоголь детской продукции.
По его мнению, во время новогодних застолий родители сами не осознают, что подобным образом дети берут с них пример, а наличие детского шампанского на семейных праздниках "размывает границу дозволенного и недозволенного" у несовершеннолетних.
Комментарии
Предлпгает в паранджу одеть детей ?
Быдлродители настоящего нальют.
В любом детском мире полно игрушечного оружия , какого даже кавказские боевики в глаза не видали
Это по мнению Султана можно
Победителей не судят
Вот пусть Султан Хамзаев и запрещает себе и своим детям что он хочет или не хочет. Как нибудь проживу без его "заботы"
Правильно, давай запретим детское шампанское и будем делать детскую водку.
Ведь ни для кого не секрет, что большинство крепкой алкашки у нас родом из мусульманских областей РФ, в частности, Татарастана (Татспиртпром)
Шампанское на новый год пьют чисто символически. Это традиция, ритуал - бокал шампанского под бой курантов. Ничего плохо нет в том, что дети берут пример с нас и этот ритуал запомнят и сохранят. Напротив, очень хорошо, что дети видят, что можно выпить алкоголь и при этом не напиваться. Кто им это еще покажет?
Надо уберечь детей от потенциального алкоголизма. А то начнут с детских напитков, а потом бесшовно на взрослые перейдут
25.12.2020 13:02
Виктор
Бесшовно - это как? И да, хотите уберечь своих детей - не покупайте им это шампанское. И сами, что еще лучше, не пейте ничего и воспитывайте их. А то получается - ой, детям вредно смотреть этот фильм, давайте запретим фильм, детям не надо на этот спектакль, выставку (нужное подставить) так мы вместо того, чтобы просто детей туда не тащить, вообще все запретим.