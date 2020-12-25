Барнаульский водоканал резко ответил на критику мэрии

"Росводоканал Барнаул" ответил на ироничное пожелание Telegram-канала мэрии краевой столицы совершить в 2021 году настоящий прорыв в сфере обслуживания коммунальных сетей, "а не как обычно".

На странице компании в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали пост с предложением "копирайтеру Telegram-канала администрации города" поучаствовать в работе аварийной бригады.

"Специалисты барнаульского водоканала приглашают комментатора, размещающего новости на официальных аккаунтах администрации города, сопроводить рабочих аварийных бригад предприятия и получить, наконец, ответы на свои вопросы, в которых он, похоже, так и не разобрался – ни в части состояния городских сетей, ни в сроках устранения аварий, ни в том, как работает система водопроводно-канализационного хозяйства города", – говорится в сообщении.

Представитель предприятия отметил, что за семь лет удалось снизить потери воды в Барнауле на 17%, аварийность на сетях водоснабжения – на 37%, на сетях водоотведения – на 38,9%.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле ликвидировали очередную коммунальную аварию. Это второе серьезное повреждение водопровода с выходом воды на поверхность за два дня.