Барнаульский водоканал резко ответил на критику мэрии

"Росводоканал Барнаул" ответил на ироничное пожелание Telegram-канала мэрии краевой столицы совершить в 2021 году настоящий прорыв в сфере обслуживания коммунальных сетей, "а не как обычно".
На странице компании в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали пост с предложением "копирайтеру Telegram-канала администрации города" поучаствовать в работе аварийной бригады.
"Специалисты барнаульского водоканала приглашают комментатора, размещающего новости на официальных аккаунтах администрации города, сопроводить рабочих аварийных бригад предприятия и получить, наконец, ответы на свои вопросы, в которых он, похоже, так и не разобрался – ни в части состояния городских сетей, ни в сроках устранения аварий, ни в том, как работает система водопроводно-канализационного хозяйства города", – говорится в сообщении.
Представитель предприятия отметил, что за семь лет удалось снизить потери воды в Барнауле на 17%, аварийность на сетях водоснабжения – на 37%, на сетях водоотведения – на 38,9%.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле ликвидировали очередную коммунальную аварию. Это второе серьезное повреждение водопровода с выходом воды на поверхность за два дня.
Комментарии
Старую сеть купили, с потребителей деньги стрежёте-вот и чпокайтесь со своими аварийными бригадами
Правильно и сделали в администрации, разместив комментарии. Не нравится, пошли вон с рынка.
По всему городу дыр нарыли, новый асфальт угробили, постоянно реки воды по огромным улицам, лёд после никто не убирает.
ДЕЛАЮ ВАМ СКОРЕЙШЕГО БАНКРОТСТВА!!!
Аварии устраняют быстро.
в прежние времена Баварин не чурался на аварии лично выезжать и присутствовать до ликвидации, туда же приезжали ответственные с комитетов
а сейчас кто из мерии ездит? никто
Когда закончится коллапс на Юрина-Солнечная Поляна???
Помним стройки администрации, музеи и еще всякие посуда центры. это из разряда не видим в своем глазу бревна, но любим в других глазах рассматривать
Мерия, фу... какой пошлый инстаграммный "юморок"... В пресс-службу взяли под покровительство какое-то гламурное кисо?
Да просто должны быть отменены преступные опрессовки в Барнауле.
От них на изношенных сетях нет толку, только расшатывают слабые места, всё равно зимой порывов избежать не удаётся.
какие опрессовки? у водоканала? это ж не отопление
Я не считаю что дело мэра ездить по авариям. Он что инженер, спец познагиями обладает, только лишняя суета. Поэтомк правильно отошли от этой практики
25.12.2020 13:04
О приездах
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Вячеслав Генрихович, залогиньтесь!
25.12.2020 13:04
О приездах
Конечно, проще сидеть в тепле и печатать в телеграме днище-комментарии о работе людей в снегу, грязи и на морозе.
Общаясь с нашей администрацией, понимаешь, что этой компании ничего пол делу не нужно, лишь бы низы не жаловались, а верхи не сильно драли. Ну ещё елки, день города и самое святое - выборы...
Вы лучше поинтересуйтесь, где барнаульский водоконал зарегистрирован и куда уходят деньги которые вы платите за воду.
25.12.2020 13:38
- гость -
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А зачем нам знать, где водоканал зарегистрирован? Вы "патриот"?
Ну был он в Барнауле когда-то зарегистрирован, было лучше, "свои" воровали?