Опального схимонаха Сергия обвинили в склонении к самоубийству

Против бывшего схимонаха Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству. По словам адвоката, кроме этого его обвиняют в самоуправстве и воспрепятствовании богослужениям.

Как пишет ura.ru, в постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что подозреваемый снимал видео, в котором под видом проповеди публично призывал не менее 10 монахинь совершить самоубийство.

Адвокат Сергия, Светлана Герасимова, также отмечает, что ее подзащитному вменяются уголовные статьи "Воспрепятствование богослужению" и "Самоуправство".

Напомним, что лишенный сана и отлученный от церкви схимонах Сергий прославился заявлениями, в которых он отрицал существование коронавируса, а также заявлял, что "наведет порядок в России за три дня". Позднее церковник силой захватил Среднеуральский женский монастырь.

В ответ на это церковный суд признал священника виновным в нарушении монашеских правил и лишил Сергия сана схиигумена, а после и звания схимонаха. Позднее, 9 сентября, Церковный суд Екатеринбургской Епархии отлучил священника от церкви.

29 декабря в ходе штурма монастыря силовики задержали Сергия для дачи показаний. В самом храме прошли обыски, а сотрудники ОМОНа на некоторое время оцепили здание.